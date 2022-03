La déroute des obligations pousse les liquidités à revenir vers les actions

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de 0,6 %, Hong Kong, Séoul et Sydney enregistrant tous des gains de taille similaire.

L'indice est à son plus haut niveau depuis le 4 mars. Le Nikkei japonais a bondi de 2,5 % pour toucher un sommet de deux mois et les mouvements suivent un gain de 1,1 % pour le S&P 500 et de près de 2 % pour le Nasdaq dans les échanges de la nuit.

Les marchés obligataires ont prolongé leur recul, les investisseurs s'attendant à ce que la Réserve fédérale adopte une approche encore plus agressive pour maîtriser l'inflation. Les rendements du Trésor à deux ans sont en hausse de 76 points de base (pb) en mars et les rendements à 10 ans sont en hausse de près de 60 pb à 2,4154 %, le plus haut depuis 2019.

Le selloff, qui a commencé il y a des mois, a pris de l'ampleur au cours des dernières séances après que le président de la Fed, Jerome Powell, a signalé la possibilité de hausses de taux d'intérêt plus importantes que d'habitude. En conséquence, le yen, sensible aux taux, a plongé mercredi à 121,41 par dollar, son plus bas niveau en six ans.

"Le mouvement de hausse des rendements qui s'est étiré au cours des deux dernières semaines est le plus important depuis la crise financière mondiale et même à cette époque, les mouvements étaient à quelques points de base près de ce que nous connaissons actuellement", a déclaré Jan Nevruzi, stratège des taux de NatWest Markets.

"À un moment donné, le marché pourrait commencer à évaluer un ralentissement économique, en particulier si la Fed s'engage dans une série de hausses de 50 points de base."

Pour l'instant, les investisseurs ont été impressionnés par la force de l'économie américaine - nonobstant les vents contraires de la guerre et de l'inflation - et parient que les grandes entreprises disposant de bons flux de trésorerie peuvent tenir le coup.

"Les grandes entreprises technologiques, avec des revenus en hausse et la capacité de contrôler les coûts, se portent bien", a déclaré George Boubouras chez K2 Asset Management à Melbourne.

Les géants de la technologie Tencent et Alibaba et le géant de la livraison de nourriture Meituan ont mené l'indice technologique Hang Seng en hausse de plus de 3 %.

Les obligations en Asie sont restées sous pression mercredi, bien que le volume des ventes ait légèrement diminué. Les rendements des obligations d'État australiennes à dix ans ont augmenté de 3,5 points de base pour atteindre 2,776 %, tandis que les rendements des obligations japonaises à dix ans ont légèrement augmenté pour atteindre 0,222 %, près de tester le plafond de 0,25 % de la Banque du Japon.

Sur les marchés des devises, les analystes voyaient peu d'espoir d'un renversement de tendance pour le yen, alors que l'écart politique entre le Japon et le reste du monde se creuse et que les prix élevés de l'énergie pèsent sur la balance commerciale du pays.

Le yen a perdu 6 % en une semaine par rapport au dollar australien, qui a bénéficié de la flambée des prix des exportations australiennes de matières premières.

Un dollar américain globalement plus faible a aidé l'Aussie et le kiwi à atteindre leur plus haut niveau contre le billet vert depuis novembre dernier, l'Aussie atteignant 0,7477 $ et le kiwi 0,6973 $.

L'euro s'est maintenu à 1,1031 $.

Le pétrole s'est stabilisé à des sommets élevés, les contrats à terme sur le pétrole Brent ayant augmenté de 0,5 % à 116,13 $ le baril et le pétrole brut américain de 0,6 % à 107,23 $.

Les céréales sont restées soutenues par les inquiétudes concernant l'offre.