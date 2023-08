La société vietnamienne d'Internet VNG Corp a déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis par l'intermédiaire de VNG Ltd, selon un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières des États-Unis).

Cette introduction en bourse fera de VNG la première entreprise technologique vietnamienne à être cotée aux États-Unis.

VNG a indiqué dans ce document qu'elle prévoyait d'offrir quelque 21,7 millions d'actions, la fourchette de prix proposée n'ayant pas encore été fixée.

Le produit de l'introduction en bourse sera utilisé pour payer les investisseurs étrangers d'origine qui étaient des actionnaires directs de la société et pour rembourser les prêts en cours, entre autres, a indiqué le dossier.

La société compte parmi ses actionnaires le géant chinois des médias sociaux et des jeux Tencent et l'investisseur public singapourien Temasek.

Fondée en 2004, VNG a été la première licorne vietnamienne, c'est-à-dire une startup évaluée à 1 milliard de dollars ou plus, et elle a conclu un accord préliminaire en 2017 avec l'opérateur boursier américain Nasdaq Inc pour envisager une introduction en bourse.

L'entreprise, dont le siège se trouve à Ho Chi Minh-Ville, se consacre notamment aux jeux en ligne, aux paiements, aux services en nuage et à l'application de messagerie Zalo, la plus populaire du Viêt Nam.

Citigroup, Morgan Stanley, UBS et Bank of America sont les souscripteurs de l'introduction en bourse, selon le dossier. (Reportage de Yantoultra Ngui ; Rédaction de Jacqueline Wong)