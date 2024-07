L'investisseur public singapourien Temasek a déclaré mardi que la valeur nette de son portefeuille avait renoué avec la croissance avec un gain de 1,8 %, ajoutant que les bénéfices des investissements aux États-Unis et en Inde avaient permis d'atténuer l'impact de la sous-performance en Chine.

De manière significative, l'exposition de Temasek aux Amériques a dépassé celle de la Chine pour la première fois en dix ans, représentant 22 % de son portefeuille contre 19 % pour la Chine au cours de l'année qui s'est achevée en mars.

Temasek a déclaré qu'il adoptait une approche prudente à l'égard de la Chine et qu'il continuerait à surveiller les politiques gouvernementales du pays cette année. Outre Singapour - son plus grand marché, qui représente 27 % de son portefeuille -, les États-Unis resteront une destination privilégiée pour ses capitaux, suivis de l'Inde et de l'Europe.

La société a ajouté qu'elle prévoyait d'augmenter ses investissements au Japon et en Asie du Sud-Est. Temasek envisage également de renforcer sa présence au Moyen-Orient, a déclaré Chia Song Hwee, directeur général adjoint, lors d'une interview accordée à Reuters.

"Les économies (du Moyen-Orient) se transforment et s'ouvrent, et les orientations politiques sont plus favorables aux investisseurs et plus axées sur le marché", a-t-il déclaré.

"Nous voyons donc clairement le changement et nous commençons à consacrer du temps à l'examen des opportunités et à l'évaluation.

L'augmentation de la valeur du portefeuille de Temasek à 389 milliards de dollars singapouriens (288,5 milliards de dollars) est à comparer à la baisse de 5,2 % de l'année dernière, qui avait marqué le premier déclin depuis 2020 dans un contexte d'incertitudes économiques mondiales et d'un environnement de taux d'intérêt plus élevé.

M. Chia a déclaré que l'entreprise continuerait à "remodeler" son portefeuille. Cela inclut la Chine, où les tensions géopolitiques restent une préoccupation, et la concentration sur les entreprises qui sont centrées sur le marché intérieur et dépendent moins des exportations, a-t-il dit.

"Le portefeuille ne reste jamais statique. Et ce que nous essayons de faire, c'est de remodeler notre portefeuille encore et encore pour qu'il soit à l'épreuve du temps, prêt pour l'avenir, tout en s'assurant que nous pouvons obtenir un rendement durable à long terme", a-t-il ajouté.

"Notre portefeuille est toujours très important en Chine, même à 19 %, c'est toujours un portefeuille important pour nous.

Les entreprises chinoises dans lesquelles Temasek a investi comprennent Alibaba Group et Tencent Holdings, avec des participations inférieures à 1 % dans les deux. Il a également investi dans la société chinoise de véhicules électriques BYD au cours du dernier exercice financier. Le montant de cette participation n'a pas été divulgué.

Aux États-Unis, ses investissements comprennent une participation d'environ 3 % dans le gestionnaire d'actifs BlackRock et des participations de moins de 1 % dans les sociétés de paiement par carte de crédit Visa et Mastercard.

Quelle que soit l'issue des élections américaines en novembre, la première économie mondiale restera un "marché intéressant" pour Temasek en raison de l'innovation et des opportunités dans les secteurs du crédit privé et de la technologie, a déclaré le directeur financier Png Chin Yee dans une interview séparée.

Connie Chan, son responsable des services financiers, a également déclaré que Temasek continuerait à rechercher des opportunités d'investissement dans l'intelligence artificielle et la transition verte.

En mai, Temasek s'est associé à la société canadienne Brookfield pour investir dans Neoen, une opération qui a valorisé le producteur français d'énergie renouvelable à environ 6,1 milliards d'euros (6,6 milliards de dollars).

D'autres investisseurs mondiaux ont également enregistré des gains grâce à une économie américaine meilleure que prévu et à des attentes croissantes en matière de baisse des taux d'intérêt.

Ce mois-ci, le Government Pension Investment Fund du Japon a affiché un gain d'investissement de 133,3 milliards de dollars pour le trimestre janvier-mars, tandis que le fonds souverain d'Arabie saoudite PIF a déclaré avoir réalisé un bénéfice de 36,8 milliards de dollars en 2023.

(1 $ = 1,3484 dollar de Singapour)

(1 $ = 0,9228 euro) (Reportage de Yantoultra Ngui ; Rédaction de Sumeet Chatterjee et Edwina Gibbs)