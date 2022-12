Le fabricant chinois de snacks Weilong Delicious souhaite lever jusqu'à 141 millions de dollars lors de son introduction en bourse à Hong Kong.

La société vend 96,39 millions d'actions dans une fourchette de 10,40 à 11,40 HK$ chacune, selon ses documents de cotation.

Dans cette fourchette, Weilong est évaluée entre 3,13 et 3,43 milliards de dollars, selon son prospectus.

Weilong, fondée en 1999 et basée dans la ville de Luohe, dans la province centrale chinoise du Henan, fabrique des snacks épicés populaires à base de soja et d'œufs. Elle produit également des snacks non épicés.

Les ventes de nouvelles actions à Hong Kong sont au plus bas depuis 2012, selon les données de Refinitiv.