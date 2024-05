Le fabricant chinois de véhicules électriques Aiways va s'introduire en bourse par le biais d'une fusion avec la société d'acquisition américaine Hudson Acquistion Corp. dans le cadre d'une opération qui devrait valoriser la société à environ 400 millions de dollars, ont indiqué les deux entreprises.

Cette opération est une bouée de sauvetage pour Aiways, qui a arrêté la production de son usine de Shangrao l'été dernier, alors que la guerre des prix des véhicules électriques en Chine réduisait les marges des constructeurs automobiles. L'entreprise fait partie d'un groupe de start-ups chinoises en difficulté dans le domaine des véhicules électriques, dont WM Motors et Human Horizons, qui ont suspendu leurs activités en raison de la faiblesse des ventes.

La fusion SPAC devrait être finalisée d'ici la fin de l'année, ont déclaré les entreprises.

Avant ses difficultés financières actuelles, Aiways vendait ses modèles électriques U5 et U6 sur 16 marchés européens, ce qui signifie qu'elle dispose de produits existants et d'opérations prêtes à démarrer, bien que l'augmentation de la production soit coûteuse.

L'usine de Shangrao a la capacité de construire 300 000 véhicules électriques par an.

Depuis des mois, Aiways est en pourparlers avec des investisseurs en vue de relancer la production de ses modèles existants et de développer à court terme une nouvelle voiture abordable en tant que marque exclusivement destinée à l'exportation et axée sur l'Europe.

"La nouvelle entité sera stratégiquement positionnée pour capitaliser sur notre vision et nos ressources sur le marché européen des véhicules électriques", a déclaré Alexander Klose, directeur général d'Aiways Europe, dans un communiqué publié tard dans la soirée de mardi.

Aiways aura son siège en Europe et s'occupera des ventes, du marketing et des finances, tandis que la fabrication, l'approvisionnement et la recherche et le développement seront principalement gérés en Chine, selon une source familière avec les projets du constructeur automobile qui n'a pas été autorisée à en parler publiquement.

L'annonce intervient quelques jours après que le fabricant chinois de véhicules électriques Zeekr, une unité de, a vu ses actions augmenter de près de 35 % par rapport à leur prix d'introduction en bourse, ce qui constitue un bon départ pour le premier grand lancement sur le marché américain d'une entreprise basée en Chine depuis 2021.

Fondée en 2017, Aiways compte parmi ses investisseurs le géant de la tech Tencent, le groupe de covoiturage DiDi et le fabricant de batteries CATL, qui resteront actionnaires, selon une source au fait du dossier. (Reportage de Nick Carey ; Rédaction d'Emelia Sithole-Matarise)