Tencent retire à partir de jeudi son jeu mobile à succès "Dungeon & Fighter" (DnF Mobile) de certains magasins d'applications Android, car ses contrats ont expiré, a déclaré la société.

Les développeurs de jeux en Chine entretiennent depuis longtemps des relations conflictuelles avec les distributeurs sur des questions telles que le partage des revenus, alors que les jeux mobiles deviennent de plus en plus populaires sur le marché plus large des jeux.

Dans le cas des partenariats entre les développeurs et les boutiques d'applications Android, la répartition standard de 50 % des recettes a souvent été une pomme de discorde.

Tencent, le plus grand développeur de jeux de Chine en termes de revenus, n'a pas précisé quels magasins d'applications seraient concernés. Le média local 21st Century Business Herald a rapporté que les boutiques d'applications concernées comprennent celles de Huawei, Oppo et Vivo.

Tencent a connu un conflit similaire en 2021 lorsque Huawei a retiré plusieurs de ses jeux mobiles de la boutique d'applications du fabricant de smartphones en raison d'un différend sur le partage des revenus.