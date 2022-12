Le régulateur chinois demande à Futu et UP Fintech de cesser de solliciter les clients du continent

La sanction officielle tant attendue intervient plus d'un an après que les médias officiels chinois aient averti que Futu et UP Fintech, cotés à New York et ne disposant pas de licence en Chine, couraient des risques réglementaires.

Reuters avait précédemment rapporté que les autorités chinoises envisageaient d'interdire aux maisons de courtage en ligne telles que Futu Holdings Ltd et UP Fintech Holding Ltd de proposer des services de négociation offshore aux clients du continent.

L'annonce est également intervenue un jour après que Futu, soutenu par le géant chinois de l'Internet Tencent Holdings, ait retardé son projet de cotation à Hong Kong. La société a déclaré qu'elle "clarifiait certaines questions concernant le groupe avec la Bourse de Hong Kong", dans un document déposé à la Bourse de Hong Kong jeudi soir.

Futu et UP Fintech ont mené des activités transfrontalières de courtage de valeurs mobilières impliquant des investisseurs nationaux sans le consentement des autorités de réglementation, contrevenant ainsi aux lois chinoises, a déclaré la China Securities Regulatory Commission (CSRC) dans un communiqué.

La CSRC demandera aux sociétés de courtage de prendre des mesures correctives, telles que cesser de solliciter de nouvelles affaires auprès d'investisseurs du continent, a déclaré l'organisme de surveillance.

Bien que les clients chinois existants seront toujours autorisés à négocier via les plateformes existantes, de nouveaux fonds ne doivent pas affluer illégalement sur ces comptes, a ajouté la CSRC.

Futu et UP Fintech n'ont pas de licence de courtage sur le continent, mais les citoyens chinois peuvent ouvrir des comptes en ligne après avoir soumis des informations personnelles liées aux cartes d'identité et aux cartes bancaires.

En 2021, un banquier central chinois avait averti que les sociétés de courtage en ligne ne disposant pas de licence en Chine agissaient illégalement si elles servaient des clients chinois via Internet.

L'impact des nouvelles mesures sur les activités futures des courtiers n'était pas immédiatement clair.

Ni Futu ni UP Fintech n'ont pu être joints immédiatement pour un commentaire.

Futu, qui détient une licence à Hong Kong, à Singapour et aux États-Unis, a déclaré dans son rapport annuel 2020 qu'il servait principalement la population chinoise émergente aisée et qu'un grand nombre de ses clients étaient des citoyens de Chine continentale.