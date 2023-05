Les actions chinoises chutent, Hong Kong vacille en raison des craintes liées à la reprise économique

Les actions chinoises ont commencé la semaine sur un pied faible lundi, alors qu'une série de données économiques négatives ont entamé la confiance des investisseurs et ont renforcé les craintes de déflation.

** L'indice CSI 300 a perdu 0,24 %, tandis que l'indice composite de Shanghai a chuté de 0,94 %.

** L'indice Hang Seng de Hong Kong a progressé de 0,14 % et l'indice Hang Seng China Enterprises est resté stable.

** La banque centrale du pays a renouvelé lundi les prêts à moyen terme arrivant à échéance tout en maintenant les taux d'intérêt inchangés, malgré les inquiétudes croissantes concernant la faiblesse de la reprise.

** Le yuan s'est affaibli lundi pour atteindre son point le plus bas depuis plus de deux mois après que le dollar se soit raffermi suite à une augmentation des attentes des consommateurs américains en matière d'inflation à long terme.

** Dans une note à ses clients, Hui Shan, économiste en chef pour la Chine chez Goldman Sachs, a déclaré que le sentiment du marché restait très faible.

** Les discussions sont rapidement passées de "les décideurs pourraient resserrer leur politique en raison de données meilleures que prévu" le mois dernier à "la politique devrait être assouplie pour endiguer les risques de déflation", après que les importations d'avril, l'inflation et les données sur les prêts bancaires ont tous manqué les attentes du consensus la semaine dernière, a-t-elle déclaré.

** Sur le front géopolitique, Washington et l'UE s'engageront à prendre des mesures conjointes pour répondre aux préoccupations de la Chine concernant les pratiques non commerciales et à coordonner leurs contrôles des exportations de semi-conducteurs et d'autres biens lors d'une réunion ce mois-ci, a rapporté Reuters.

** Les valeurs des médias et des télécommunications ont chuté respectivement de 4 % et de 3,2 %.

** Toutefois, le secteur des nouvelles énergies a fait un bond de 2,9 %, ce qui a permis d'effacer certaines pertes.

** Les entreprises technologiques cotées à Hong Kong ont reculé de 0,1 %. Le poids lourd de l'indice, Tencent Holdings Ltd, a gagné 2,7 %.

** Les ADR chinois cotés aux États-Unis, y compris Tencent et Alibaba Group Holding Ltd, devraient publier leurs résultats du premier trimestre cette semaine. (Reportage de Summer Zhen ; Rédaction de Varun H K)