Les actions chinoises finissent en hausse grâce à la réduction des taux de la banque centrale et aux espoirs de relance

Les actions chinoises ont clôturé en hausse mardi après que la banque centrale a abaissé le taux de prêt à court terme dans un effort pour restaurer la confiance du marché, bien que les inquiétudes économiques et les risques géopolitiques aient limité les gains.

Les inquiétudes économiques et les risques géopolitiques ont toutefois limité les gains. ** L'indice CSI300 a augmenté de 0,5 % à la clôture, tandis que l'indice Shanghai Composite a progressé de 0,2 %.

** À Hong Kong, l'indice de référence Hang Seng a augmenté de 0,6 % et l'indice China Enterprises a progressé de 0,5 %.

** La Banque populaire de Chine (PBOC) a réduit son taux de prise en pension à sept jours de 10 points de base à 1,90 % contre 2 % mardi, afin de restaurer la confiance du marché et de soutenir une reprise post-pandémique qui s'essouffle. C'est la première fois que la PBOC réduit ses taux de prêt à court terme en 10 mois.

** Les données économiques récentes sur la demande modérée et le sentiment plus faible des investisseurs ont renforcé les attentes selon lesquelles les autorités vont assouplir la politique monétaire pour soutenir la croissance.

** La baisse des taux contribuera à atténuer la pression économique et à favoriser la reprise de la demande, mais elle n'est pas suffisante", a déclaré Rocky Fan, économiste chez Guolian Securities. Il a déclaré que la Chine avait besoin de plus de stimulants fiscaux et qu'elle pourrait assouplir les restrictions sur l'immobilier.

** Une forte accélération de la croissance du crédit reste improbable et la reprise continuera à dépendre principalement du secteur des services", a déclaré Julian Evans-Pritchard, responsable de l'économie chinoise chez Capital Economics.

** Bloomberg a rapporté mardi, en citant des sources anonymes, que la Chine envisageait au moins une douzaine de mesures de relance, y compris des réductions de taux d'intérêt pour soutenir des secteurs tels que l'immobilier et la demande intérieure.

** Les États-Unis ont imposé des sanctions à plus d'une douzaine de personnes et d'entités en Chine, à Hong Kong et en Iran, y compris l'attaché de défense iranien à Pékin, accusés d'avoir contribué à l'acquisition de pièces et de technologies pour des acteurs clés du développement des missiles balistiques iraniens, ce qui a atténué l'optimisme ambiant.

** Les actions des sociétés d'intelligence artificielle ont bondi de 3,6 %, tandis que les valeurs énergétiques ont baissé de 1,1 %.

** À Hong Kong, les géants de la technologie ont progressé de 2,4 %, avec Alibaba et Tencent en hausse de 2 % et 1,9 %, respectivement.