Les actions chinoises regagnent du terrain après la baisse des taux de la banque centrale

Les actions chinoises ont récupéré leurs pertes initiales mardi après que la banque centrale a abaissé le taux de prêt à court terme dans le but de restaurer la confiance du marché, bien que les inquiétudes économiques et les risques géopolitiques aient limité les gains.

** Les inquiétudes économiques et les risques géopolitiques ont toutefois limité les gains. L'indice CSI300 a augmenté de 0,1 % à l'heure du déjeuner, tandis que l'indice Shanghai Composite est resté stable.

** À Hong Kong, l'indice de référence Hang Seng et l'indice des entreprises chinoises ont augmenté de 0,4 % chacun.

** La Banque populaire de Chine (PBOC) a réduit son taux de prise en pension à sept jours de 10 points de base à 1,90 % contre 2 % mardi, dans le but de restaurer la confiance du marché et de soutenir une reprise post-pandémique qui s'essouffle. C'est la première fois que la PBOC réduit ses taux de prêt à court terme en 10 mois.

** Les données économiques récentes ont montré une demande modérée et un sentiment plus faible des investisseurs, ce qui a fait naître l'espoir que les autorités assoupliront leur politique monétaire pour soutenir la croissance.

** La baisse des taux contribuera à alléger la pression économique et à favoriser la reprise de la demande, mais ce n'est pas suffisant", a déclaré Rocky Fan, économiste chez Guolian Securities. Il a déclaré que la Chine avait encore besoin de plus de stimulants fiscaux et qu'elle pourrait assouplir les restrictions sur l'immobilier.

** Une forte accélération de la croissance du crédit reste improbable et la reprise continuera à dépendre principalement du secteur des services", a déclaré Julian Evans-Pritchard, responsable de l'économie chinoise chez Capital Economics.

** Les États-Unis ont imposé des sanctions mardi à plus d'une douzaine de personnes et d'entités en Chine, à Hong Kong et en Iran, y compris l'attaché de défense iranien à Pékin, parce qu'ils sont accusés d'avoir aidé à fournir des pièces et des technologies à des acteurs clés du développement des missiles balistiques iraniens.

** Les actions des entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle ont bondi de près de 3 %, tandis que les entreprises des technologies de l'information et des médias ont grimpé de plus de 2 % chacune.

** Les valeurs énergétiques ont baissé de 1,5 %.

** À Hong Kong, les géants de la technologie ont progressé d'environ 2 %, avec Alibaba et Tencent en hausse de 3 % et 1,8 %, respectivement.