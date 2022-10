Les actions de Hong Kong aident les marchés émergents à progresser de 2 %.

Les actions des marchés émergents ont bondi de 2% mercredi, grâce à un bond des actions de Hong Kong, tandis que les devises sont restées muettes, le dollar tentant de récupérer quelques pertes.

Les actions de Hong Kong ont bondi de 5,9 %, les actions de HSBC ayant progressé de 5,7 % après que la banque a déclaré qu'elle envisageait de vendre ses activités au Canada, qui valent des milliards de dollars.

Les poids lourds de l'Internet et de la technologie tels que Tencent, Alibaba et Meituan ont bondi entre 5,6 % et 8,2 %.

Ailleurs, les actions turques ont augmenté de 0,5 %, étendant les gains à une quatrième session. L'indice de référence a progressé de plus de 10 % depuis vendredi.

La plupart des autres bourses de l'Europe émergente, du Moyen-Orient et de l'Afrique ont perdu du terrain. L'optimisme suscité par la forte clôture de la nuit à Wall street semble s'être estompé, les bourses d'Europe occidentale et les contrats à terme sur les actions américaines ayant chuté.

L'indice MSCI des actions des pays émergents avait également progressé de 2 % mardi, après que de faibles données sur la fabrication aux États-Unis aient encouragé les paris selon lesquels la Réserve fédérale pourrait être forcée de modérer sa politique agressive de resserrement. Les yeux seront maintenant tournés vers le rapport sur le marché du travail américain de vendredi.

Mais pour maintenir la nervosité des investisseurs, la présidente de la Fed de San Fransisco, Mary Daly, a appelé à de nouvelles hausses et à des politiques restrictives soutenues jusqu'à ce que l'inflation revienne à l'objectif de 2 % de la Fed.

"Nous restons sceptiques quant au fait que la Fed soit sur le point de pivoter sur la base de données américaines légèrement plus faibles cette semaine", ont déclaré les stratèges d'ING.

Alors que les principales banques centrales resserrent agressivement leurs politiques pour freiner l'inflation, des craintes de récession sont apparues, sapant l'appétit pour le risque. L'indice des actions des pays émergents a perdu plus de 25 % depuis le début de l'année, tandis que son homologue en devises a perdu 7,7 %.

Le forint hongrois a baissé de 0,6 %, s'approchant de son plus bas niveau historique alors que la guerre entre la Russie et l'Ukraine entrave les flux de gaz, suscitant des inquiétudes quant à l'approvisionnement en énergie et à la flambée des coûts.

La banque centrale hongroise proposera jeudi, dans le cadre d'un appel d'offres, de nouveaux billets à escompte à court terme d'une valeur de 1 000 milliards de forints (2,38 milliards de dollars), dans le but de drainer les liquidités en forints du marché, conformément à une annonce faite le mois dernier.

Le leu roumain et le zloty polonais ont légèrement évolué face à l'euro avant les décisions des banques centrales plus tard dans la journée.

Le taux d'intérêt de la Roumanie a été vu comme augmentant de 50 points de base à 6%, tandis que la Pologne devrait augmenter de 25 points de base à 7,00% dans un contexte d'inflation croissante.

En Pologne, le marché penche toujours du côté des hawkish car l'inflation n'a pas encore atteint son pic, selon ING. Mais comme la banque centrale tente de mettre fin au cycle de hausse, la réunion de mercredi sera négative pour le zloty, ont-ils dit.

Le rand sud-africain a perdu 0,6 % par rapport au dollar après une hausse de près de 3 % au cours des deux dernières séances.

La banque centrale du pays a déclaré mardi qu'elle estimait que les coupures d'électricité programmées par la compagnie d'électricité en difficulté Eskom réduiraient la croissance économique de 2022 d'environ 1,0 point de pourcentage. Pour un GRAPHIQUE sur la performance des marchés émergents en 2022, voir http://tmsnrt.rs/2egbfVh Pour un GRAPHIQUE sur la performance des indices MSCI émergents en 2022, voir https://tmsnrt.rs/2OusNdX

Pour le rapport sur le marché RUSSE, voir (Reporting by Susan Mathew in Bengaluru ; Editing by Subhranshu Sahu)