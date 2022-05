Les actions s'effondrent après que les géants de la distribution aient tiré la sonnette d'alarme sur la stagflation.

(Mises à jour après l'ouverture des marchés américains)

* Les actions chutent après que les géants de la vente au détail aient mis en garde contre l'inflation.

* Les obligations se redressent en raison de l'attrait pour la sécurité, le dollar s'éloigne de ses sommets.

* Les technologies chinoises sont affectées par les résultats décevants de Tencent.

* Le pétrole est refroidi par les inquiétudes concernant la croissance et les espoirs du Venezuela.

* Graphique : Performance des actifs mondiaux http://tmsnrt.rs/2yaDPgn

* Graphique : Taux de change mondiaux http://tmsnrt.rs/2egbfVh

LONDRES, 19 mai (Reuters) - Les marchés boursiers mondiaux ont subi de nouvelles chutes importantes jeudi, après que des avertissements sévères de certains des plus grands détaillants du monde sur l'ampleur de l'inflation aient donné à la Bourse sa pire journée en presque deux ans.

Les marchés obligataires se sont redressés dans leur quête de sécurité et sur les paris que les hausses de taux d'intérêt pourraient être recalibrées, mais c'est la morosité qui a frappé les actions après la perte de 25 milliards de dollars des actions du géant américain de la distribution Target mercredi qui a dominé l'action.

Wall Bourse, qui a perdu 1,5 trillion de dollars au total, a rouvert ses portes avec une baisse de 1 %, l'Europe a chuté de 2 %, ses détaillants ayant perdu 2,5 %, et les entreprises technologiques chinoises ont également chuté pendant la nuit, ce qui a fait glisser l'indice mondial des actions MSCI vers son plus bas niveau en un an et demi.

"Les chiffres décevants de Target et Walmart ont vraiment, vraiment effrayé les gens", a déclaré Robert Alster, directeur des investissements de Close Brothers Asset Management.

"Nous allons assister à une série de révisions à la baisse des (prévisions) du PIB américain maintenant... il semble vraiment que nous nous dirigeons vers un ralentissement plus rapide que prévu."

L'indice mondial MSCI est maintenant en baisse de près de 18 % dans ce qui constitue son pire début d'année jamais enregistré.

Les signes d'une économie qui s'essouffle ont été soulignés lorsque les chiffres hebdomadaires des demandes d'allocations de chômage aux États-Unis ont légèrement augmenté et qu'une enquête auprès des entreprises de la région Mid-Atlantic a montré que la confiance dans les mois à venir était au plus bas depuis 13 ans.

Goldman Sachs estime désormais à 35 % la probabilité d'une récession américaine dans les deux prochaines années, tandis que Morgan Stanley y voit 25 % de chances dans les 12 prochains mois.

Les nouvelles ventes à la Bourse sont intervenues après la déroute de mercredi qui a fait chuter de 4 % le S&P 500 et de 5 % le Nasdaq, les géants Amazon, Nvidia et Tesla ayant tous chuté de près de 7 % et Apple de 5,6 %.

Les actions de la région Asie-Pacifique hors Japon ont abandonné quatre jours de gains pour s'effriter de 1,8 %, entraînées par une perte de 1,65 % de l'indice australien, riche en ressources, et une chute de 2,5 % à Hong Kong. Le Nikkei de Tokyo a également perdu 1,9 %.

Les géants de la technologie cotés à Hong Kong ont été particulièrement touchés, l'indice chutant de près de 4 %. Le géant chinois du commerce en ligne, Tencent, a plongé de plus de 6 % après avoir annoncé une absence de croissance de ses revenus au premier trimestre, sa pire performance depuis son entrée en bourse en 2004.

Les secteurs de la technologie et de l'immobilier en Chine sont toujours sous le choc d'une année de répression gouvernementale et d'un ralentissement des perspectives économiques découlant de la politique stricte du zéro COVID de Pékin, même si les commentaires apaisants du vice-Premier ministre Liu He aux cadres de la technologie ont soutenu le sentiment mercredi.

FOCUS CENTRAL

L'accent est resté sur ce que les banques centrales vont maintenant faire alors qu'elles marchent sur la corde raide en essayant de reprendre le contrôle de l'inflation, qui atteint maintenant des sommets de 40 ans dans certains pays, sans provoquer de douloureuses récessions.

"Nous devrons discuter de ce que nous pouvons faire ensemble dans nos domaines de responsabilité respectifs pour éviter les scénarios de stagflation", a déclaré le ministre allemand des finances, Christian Lindner, à son arrivée pour une réunion de deux jours des principaux banquiers centraux près de Bonn.

Deux hauts responsables de la banque centrale américaine ont déclaré mercredi qu'ils s'attendaient à ce que la Réserve fédérale passe à un rythme plus mesuré de hausse des taux après juillet, mais en Europe, les traders ont soudainement estimé que la BCE pourrait procéder à quatre hausses. Elle n'a pas augmenté ses taux d'intérêt depuis plus de dix ans.

Cependant, si les choses n'ont pas atteint le point de non-retour, elles semblent se diriger dans la direction du "hors de contrôle". C'est probablement la partie la plus inquiétante pour le marché", a déclaré Hebe Chen, analyste de marché chez IG.

Sur le marché des devises, le dollar américain a reculé de 0,3 % par rapport à un panier des principales devises, après un bond de 0,55 % pendant la nuit qui a mis fin à une série de trois jours de pertes.

L'euro a gagné près de 1 % en raison de la perspective d'une hausse des taux de la BCE, tandis que le dollar australien a bondi de 1,6 % et le kiwi néo-zélandais de 1,2 %, aidés par un assouplissement de la fermeture du COVID de Shanghai en Chine.

Les obligations du Trésor américain ont poursuivi leur remontée avec des rendements - qui évoluent à l'inverse des prix - aussi bas que 2,77 %, tandis que l'humeur négative de l'Europe en matière de risque a vu le rendement des obligations allemandes à 10 ans retomber bien en dessous du niveau très surveillé de 1 %.

Les inquiets de l'inflation ont vu les prix du pétrole baisser à nouveau, les craintes d'un ralentissement de la croissance économique et les signes d'un retour du pétrole vénézuélien sur le marché l'emportant sur les craintes persistantes d'une offre mondiale insuffisante.

Le pétrole brut Brent est passé de 110,41 $ à 108,04 $ le baril dans les échanges londoniens, tandis que le pétrole brut américain est descendu à 108,05 $ le baril et que l'or, qui a chuté de plus de 12 % depuis mars, est remonté à 1 830 $ l'once.