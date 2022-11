Les autorités antitrust de l'UE vont enquêter sur l'offre de 69 milliards de dollars de Microsoft sur Activision.

L'éditeur américain de logiciels, qui a annoncé l'opération en janvier, fait le pari que l'écurie de jeux d'Activision l'aidera à mieux concurrencer les leaders Tencent et Sony, ce dernier ayant critiqué l'opération.

"L'enquête préliminaire de la Commission montre que l'opération est susceptible de réduire sensiblement la concurrence sur les marchés de la distribution de jeux vidéo pour consoles et PC, y compris les services d'abonnement multi-jeux et/ou les services de streaming de jeux en nuage, et des systèmes d'exploitation pour PC", a déclaré la Commission européenne dans un communiqué.

"En particulier, la Commission craint qu'en rachetant Activision Blizzard, Microsoft ne verrouille l'accès aux jeux vidéo pour consoles et PC d'Activision Blizzard, notamment aux jeux à forte notoriété et à grand succès (dits 'AAA') tels que 'Call of Duty'", a-t-elle ajouté.