Les principales entreprises chinoises de médias sociaux ont condamné les discours de haine en ligne visant les Japonais et ont réagi vigoureusement aux commentaires suscités par l'attaque au couteau qui a fait un mort et un blessé, une mère et son enfant japonais, la semaine dernière.

De telles vagues de sentiments, et un élément nationaliste qui se fait entendre, ne sont pas rares, mais des entreprises telles que Tencent, propriétaire de WeChat, Douyin, site sœur de TikTok appartenant à ByteDance, Weibo et NetEase, ont condamné les remarques de la semaine dernière.

"Ces commentaires ont perturbé l'atmosphère positive et pacifique de la plateforme et ont même incité à un comportement illégal", a déclaré Douyin dans un message en ligne dimanche, citant des "déclarations extrêmes et erronées" qui "encouragent la xénophobie".

Dans la dernière d'une série d'attaques au couteau perpétrées dans tout le pays, une mère japonaise et son enfant en âge préscolaire ont été blessés dans la ville de Suzhou, dans l'est du pays, alors qu'ils attendaient un bus scolaire. Un accompagnateur de bus chinois est décédé des suites des blessures qu'il a subies en tentant d'intervenir.

Le sentiment antijaponais en Chine découle des souvenirs amers de l'agression du voisin pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui a conduit certains à se réjouir que ses citoyens aient été visés par l'attaque.

Les commentaires extrêmes sur Douyin se démarquent du flot d'hommages qui louent l'héroïsme de Hu Youping, un accompagnateur de bus âgé de 55 ans.

Tencent a déclaré avoir traité 836 cas de contenus connexes qui enfreignaient ses règles.

"Certains net-citoyens ont incité à la confrontation entre la Chine et le Japon, ont provoqué un nationalisme extrême et ont concocté diverses remarques extrêmes en ligne", a déclaré Tencent dans des commentaires en ligne samedi.

Les médias d'État ont également condamné les discours de haine en ligne.

Nous n'accepterons pas non plus que des individus fassent l'apologie de la "xénophobie" et des discours de haine", a déclaré le Quotidien du peuple, contrôlé par le gouvernement, dans un éditorial publié vendredi. "C'est inacceptable pour la société chinoise dans son ensemble et pour nous, les Chinois. (Reportage de Casey Hall ; Rédaction de Clarence Fernandez)