Les entreprises mondiales mettent en garde contre le ralentissement de la demande chinoise dû aux longues restrictions du COVID

Les ventes de voitures sur le plus grand marché automobile du monde ont considérablement ralenti, les joueurs achètent moins de consoles et les gens ne sont pas disposés à remplacer leurs smartphones, ordinateurs portables et téléviseurs existants, alors que les restrictions prolongées du COVID réduisent le pouvoir d'achat et mettent davantage de personnes au chômage.

"Les blocages actuels en Chine ont des répercussions sur l'offre et la demande", a déclaré Colette Kress, directrice financière du fabricant américain de puces Nvidia, qui a prévu jeudi une baisse de 400 millions de dollars des ventes de jeux due aux restrictions strictes imposées par la Chine en matière de coronavirus.

"Vous avez de très grandes villes qui sont en lockdown complet, se concentrant vraiment sur d'autres choses importantes pour les citoyens là-bas. Cela a donc un impact sur notre demande."

En accord avec l'approche zéro-COVID de la Chine, Pékin, avec ses 22 millions d'habitants, a mis un frein à la présence sur le lieu de travail. Shanghai, le centre commercial du pays, et de nombreuses autres villes géantes sont également enchaînées par des fermetures partielles ou d'autres restrictions.

En avril, les ventes au détail ont reculé de 11,1 % en glissement annuel, après avoir chuté de 3,5 % en mars. En début de semaine, UBS et J.P. Morgan ont abaissé leurs prévisions de croissance du PIB chinois pour l'ensemble de l'année à 3 % et 3,7 % respectivement.

Le Premier ministre Li Keqiang a déclaré mercredi que la Chine s'efforcerait d'atteindre une croissance économique raisonnable au deuxième trimestre et d'endiguer la hausse du chômage. Le cabinet a également annoncé des remises de crédits d'impôt plus larges et a reporté des paiements de sécurité sociale et des remboursements de prêts pour soutenir la deuxième plus grande économie du monde.

Le groupe de commerce électronique JD.com Inc a déclaré la semaine dernière que la situation du COVID-19 était bien différente de ce que la Chine avait connu précédemment, lorsque les épidémies étaient limitées à des zones plus petites et avaient stimulé les achats en ligne.

"En avril, le taux d'annulation des commandes était nettement plus élevé que l'année dernière en raison des perturbations logistiques. Il y a eu une amélioration en mai, mais il était toujours plus élevé que l'année précédente", a déclaré Xu Lei, PDG de JD.com.

"Les consommateurs sont confrontés à une perte de revenus et de confiance, et la consommation globale est léthargique."

RALENTISSEMENT DE L'AUTOMOBILE, DE LA TECHNOLOGIE ET DU LUXE

Les ventes d'automobiles en Chine se sont effondrées après des années de croissance fulgurante, et les constructeurs automobiles mondiaux en ont particulièrement souffert.

Les ventes de Tesla en Chine - où la société a lutté pour ramener la production à des niveaux pré-pandémiques - ont été presque anéanties le mois dernier.

Et si les ventes de voitures au détail pour les trois premières semaines de mai ont augmenté de 34 % par rapport à la même période en avril, elles ont été inférieures de 16 % à celles de l'année précédente, a déclaré mercredi l'Association chinoise des voitures particulières, qui a appelé à un soutien accru du gouvernement.

L'organisme industriel a déclaré qu'une baisse des revenus liés au COVID-19 déprimait les ventes, même dans les régions de Chine qui ne sont pas verrouillées.

Lenovo, le plus grand fabricant de PC au monde, a annoncé jeudi sa plus faible croissance de revenus trimestriels en sept trimestres, car la demande pour ses ordinateurs personnels a diminué après deux ans de demande stimulée par la pandémie.

Les expéditions de PC en Chine, y compris les expéditions d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs portables et de stations de travail, ont chuté de 1 % au cours de la période janvier-mars, mettant fin à la série de croissance des sept derniers trimestres, a déclaré jeudi la société de données du marché Canalys.

Tencent, la société la plus précieuse de Chine, a affiché sa pire performance trimestrielle depuis son entrée en bourse en 2004, accusant les réductions des dépenses publicitaires des entreprises de consommation, de commerce électronique et de voyage.

Foxconn, le fournisseur d'Apple, a averti que la demande de smartphones était en baisse en Chine, et le pays, tout récemment une Mecque pour les fabricants de produits de luxe tels que LVMH, a vu les ventes de produits de luxe s'essouffler.

"Même lorsque la Chine sortira de son isolement, le rebond ne sera pas aussi rapide et immédiat que ce que nous avons vu en Europe et aux États-Unis", a déclaré la semaine dernière Johann Rupert, président de la société suisse Richemont.