Les fabricants de jeux vidéo chinois viennent du froid alors que la répression s'atténue

Les restrictions sévères imposées par Pékin en 2021 ont anéanti une industrie autrefois florissante, réduisant de plus de la moitié la valeur boursière des leaders du secteur, comme Tencent Holdings et NetEase Inc, et rétrécissant pour la première fois le plus grand marché mondial des jeux.

Les actions de Tencent, la plus grande société de jeux au monde, et de NetEase ont augmenté cette semaine après que le régulateur chinois des jeux vidéo ait accordé les premières licences de jeux en 2023, le dernier signe en date de la fin de la répression.

Les analystes s'attendent à ce que la Chine approuve entre 800 et 900 jeux cette année, potentiellement plus, dépassant les 512 titres sortis en 2022 et les 755 en 2022. Entre août 2021 et mars 2022, aucun titre n'a été approuvé.

"Nous pensons que les approbations indiquent un environnement réglementaire plus bénin pour l'industrie du jeu en Chine", ont écrit les analystes de JP Morgan dans une note mercredi. "Avec une offre de jeux riche, nous sommes plus positifs sur la croissance globale du marché des jeux en ligne pendant le Nouvel An chinois, une saison traditionnellement forte pour le marché des jeux en ligne en Chine."

La répression visait à réduire la dépendance aux jeux chez les jeunes et à purger le contenu que le gouvernement n'approuvait pas, les entreprises étant invitées à supprimer le contenu violent, jugé comme célébrant la richesse ou encourageant le culte des célébrités.

Cela a fait chuter les ventes de jeux en Chine de plus de 10 % à 269,5 milliards de yuans (40,1 milliards de dollars) en 2022, la première baisse depuis que les chiffres sont disponibles en 2003, selon un rapport de CNG, une société de données industrielles soutenue par le gouvernement.

En novembre de l'année dernière, Tencent, la plus grande société de jeux au monde, a annoncé que ses revenus de jeux domestiques avaient diminué de 7 % au troisième trimestre. Ses revenus globaux de jeux ont chuté de 4,45 %.

Les actions de Tencent, la société la plus précieuse de Chine, ont baissé de 24,7 % en 2022 mais ont augmenté de 21 % jusqu'à présent cette année, récupérant presque toutes les pertes de l'année dernière. L'action de NetEase à Hong Kong, qui a baissé de 27,3 % en 2022, est en hausse de 21,4 % cette année.

Tencent et NetEase n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

DÉGEL RÉGLEMENTAIRE

Les investisseurs ont également des raisons d'espérer : les budgets plus importants des jeux qui sont maintenant approuvés, un signe que les éditeurs sont prêts à investir davantage dans l'amélioration de l'environnement réglementaire.

Depuis décembre, des titres tels que Valorant de Tencent, Justice Mobile de NetEase et Honkai : Star Rail de miHoYo ont obtenu des licences, les plus gros tickets depuis août 2021.

En décembre, les régulateurs chinois ont approuvé 44 jeux étrangers, les premiers à recevoir le feu vert en 18 mois et largement considérés comme le dernier obstacle réglementaire à être levé, ce qui a suscité l'espoir des développeurs étrangers de revenir en Chine.

Les analystes de Citi ont déclaré que si les annonces d'approbation se normalisent davantage, un plus grand nombre de jeux seront potentiellement approuvés que leur prévision actuelle de 800 à 900 licences. "Parmi les studios de jeux, nous voyons des risques à la hausse plus élevés sur le rebond des revenus des jeux pour Tencent", ont-ils ajouté.

Cela dit, certaines restrictions réglementaires imposées par Pékin sont là pour rester. Notamment, en septembre 2021, la Chine a interdit aux moins de 18 ans de jouer à des jeux pendant plus de trois heures par semaine, une règle qui a obligé Tencent et ses pairs à renoncer à cibler les jeunes joueurs.

Tencent a déclaré en novembre que le temps total passé par les moins de 18 ans sur ses jeux avait chuté de 92 %.

Pour les prochaines vacances du Nouvel An lunaire, Tencent et NetEase ont mis en place des règles visant à empêcher les moins de 18 ans de jouer à des jeux pendant plus d'heures que la loi ne le permet, conformément à la pratique récente pour d'autres grandes fêtes.

Un contrôle strict du contenu des jeux sera également maintenu, interdisant l'entrée en Chine de jeux populaires mais violents tels que Grand Theft Auto.

Le retour en forme du marché des jeux dépend également de la reprise de l'économie chinoise, qui a été frappée par la flambée des infections à COVID.

Les analystes de Citi ont déclaré que la baisse sans précédent des ventes de jeux l'année dernière était aussi probablement due au fait que les joueurs mobiles restent "plus sensibles aux prix sur les dépenses discrétionnaires de divertissement dans un environnement macroéconomique faible".

Cependant, les données montrent que la population totale de joueurs en Chine reste stable, ne glissant que de 0,33 % en 2022 par rapport à 2021, pour atteindre 664 millions.

"En 2023, les jeux en ligne en Chine retrouveront la croissance, mais (elle ne sera) pas du tout énorme", a déclaré Chenyu Cui, analyste au cabinet de recherche Omdia. "La croissance sera lente et graduelle".