Les investissements chinois en Europe s'orientent vers des projets de batteries entièrement nouveaux - rapport

Les investissements greenfield ont représenté 57% du total des investissements directs étrangers de la Chine en Europe en 2022, dépassant les fusions et acquisitions pour la première fois depuis 2008, selon le rapport publié mardi.

L'acquisition de Sumo Digital par Tencent a été la seule transaction d'une valeur supérieure à 1 milliard d'euros (1,10 milliard de dollars), la plupart des autres investissements majeurs étant réalisés dans des usines de batteries par des entreprises telles que CATL, Envision AESC et SVOLT.

"Nous assistons à un changement majeur dans la manière dont les entreprises chinoises investissent en Europe... Les entreprises chinoises sont devenues des acteurs majeurs de la transition verte en Europe", a déclaré Agatha Kratz, directrice du groupe Rhodium, dans un communiqué.

L'Europe dispose de certaines des réglementations les plus strictes en matière d'électrification et de transition écologique, mais son industrie des batteries est à la traîne par rapport aux acteurs asiatiques, la majeure partie de la capacité de production de batteries prévue en Europe provenant de producteurs japonais, sud-coréens ou chinois, qui disposent d'un plus grand savoir-faire.

Le fait de s'implanter en Europe à partir de zéro permet aux acteurs chinois d'éviter les droits de douane et les coûts de transport et de se protéger des tensions politiques susceptibles d'entraver les exportations et les importations, selon le rapport.

Bien que les contrôles des investissements chinois en Europe aient augmenté, la région reste politiquement plus ouverte à la Chine que les États-Unis, qui ont pris des mesures sévères contre les importations de batteries chinoises dans le cadre de la loi sur la réduction de l'inflation, ajoute le rapport.

Néanmoins, les hommes politiques et les chefs d'entreprise européens sont au cœur d'un débat sur la relation de la région avec la Chine, cherchant à soutenir l'industrie nationale et à trouver de nouveaux fournisseurs pour les matériaux clés nécessaires à la transition écologique.

(1 dollar = 0,9065 euro)