Deux sénateurs américains ont déclaré qu'ils enquêtaient sur la décision de l'application de partage de vidéos courtes TikTok d'embaucher plusieurs cadres supérieurs de sa société mère chinoise, ByteDance.

Les sénateurs Richard Blumenthal, démocrate, et Marsha Blackburn, républicaine, ont déclaré dans une lettre adressée mardi au PDG de TikTok, Shou Zi Chew, que ces mouvements de personnel remettaient "en question l'indépendance des opérations de TikTok et la sécurité des informations de ses utilisateurs américains".

TikTok, qui n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, est utilisé par plus de 150 millions d'Américains et a fait l'objet d'appels de législateurs américains en faveur d'une interdiction à l'échelle nationale en raison de préoccupations concernant une éventuelle influence du gouvernement chinois.

"Les changements de personnel donnent l'impression que TikTok tente de préserver l'influence de ByteDance sur TikTok tout en évitant les soupçons", écrivent les sénateurs, qui demandent un compte rendu détaillé des protocoles de sécurité imposés aux employés de ByteDance transférés de Chine aux États-Unis.

Les efforts visant à donner à l'administration Biden de nouveaux pouvoirs pour interdire TikTok sont au point mort au Congrès. La sénatrice Maria Cantwell travaille avec la Maison Blanche et d'autres législateurs sur un projet de loi révisé visant à répondre aux préoccupations concernant TikTok et d'autres applications appartenant à des intérêts étrangers.

Le sénateur républicain Josh Hawley, qui a cherché à obtenir le consentement unanime pour faire approuver un projet de loi visant à interdire TikTok en mai, prévoit de forcer un vote sur la question plus tard dans l'année. "Nous devons y revenir et l'interdire", a-t-il déclaré à Reuters le mois dernier. "(TikTok) a engagé des lobbyistes par milliards, ils sont constamment dans les couloirs et ils ont réussi à stopper les progrès.

En 2020, le président Donald Trump a tenté d'interdire les nouveaux téléchargements de TikTok et d'une autre application chinoise, WeChat, une unité de Tencent, mais une série de décisions de justice ont empêché les interdictions d'entrer en vigueur.

TikTok s'oppose à l'interdiction de l'État du Montana, qui doit entrer en vigueur le 1er janvier. Un juge a prévu une audience le 12 octobre pour statuer sur l'action en justice de TikTok.