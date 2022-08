Marketmind : Les résultats du deuxième trimestre de Tencent occupent le devant de la scène en Asie

Les résultats de la société chinoise Tencent, une décision sur les taux d'intérêt en Nouvelle-Zélande et une série d'indicateurs économiques japonais donneront aux marchés asiatiques une orientation locale mercredi, après une nouvelle hausse solide à la Bourse et une baisse notable des prix du pétrole.

Les résultats du deuxième trimestre de Tencent interviennent un jour après que Reuters ait rapporté en exclusivité que le géant technologique envisage de vendre la totalité ou une grande partie de sa participation de 24 milliards de dollars dans la société de livraison de nourriture Meituan.

Cela permettrait d'apaiser les régulateurs nationaux, mais aussi d'apporter une injection de liquidités opportune - le bénéfice de Tencent au deuxième trimestre devrait chuter de 27 %, selon les estimations des analystes de Refinitiv, en raison d'un ralentissement de l'économie et d'un durcissement de la réglementation des jeux vidéo.

Les actions de Tencent ont légèrement augmenté de 0,9 % mardi, tandis que celles de Meituan ont chuté de 9 %, leur plus forte baisse en cinq mois.

Sur le front macroéconomique, la Reserve Bank of New Zealand devrait relever son taux d'intérêt de 50 points de base pour la quatrième réunion consécutive. Les 23 économistes interrogés par Reuters prévoient tous une hausse à 3,00 %, ce qui constituerait le resserrement le plus agressif depuis 1999.

Décision sur les taux de la RBNZ :

Pendant ce temps, les chiffres du Japon devraient montrer une reprise des commandes de machines et une réduction du déficit commercial. Les indices Tankan de la fabrication et des services pour le mois d'août seront également publiés.

Mardi a été marqué par une nouvelle baisse de 3 % des prix du pétrole et une solide hausse à la Bourse. Le Brent est maintenant plus bas qu'il ne l'était avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, et le S&P 500 a rebondi de près de 20 % depuis son plus bas de juin.

Plus tard dans la journée de mercredi, les investisseurs devront également digérer une série de publications macroéconomiques américaines et européennes, notamment : L'inflation au Royaume-Uni, le PIB et l'emploi dans la zone euro, et les ventes au détail aux États-Unis.

Les développements clés qui devraient fournir plus de direction aux marchés mercredi :

Résultats T2 de Tencent

Décision sur les taux d'intérêt de la RBNZ

Commandes de machines au Japon (juin)

Données commerciales au Japon (juillet)

Enquêtes Tankan au Japon (août)

Croissance des salaires en Australie (T2)

Compte courant en Indonésie (T2)