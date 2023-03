McCarthy s'attend à ce que la Chambre des représentants des États-Unis adopte une législation sur TikTok

Le PDG de TikTok, Shou Zi Chew, a comparu devant une commission de la Chambre des représentants des États-Unis pendant environ cinq heures jeudi et des parlementaires des deux partis l'ont interrogé sur la sécurité nationale et d'autres préoccupations concernant l'application utilisée par 150 millions d'Américains. "Voici un PDG qui ne peut pas vous dire que la Chine n'espionne pas les données", a déclaré M. McCarthy.

De plus en plus de voix s'élèvent pour demander l'interdiction de TikTok ou l'adoption d'une loi bipartisane qui donnerait à l'administration Biden l'autorité légale de demander une interdiction. L'ancien président des États-Unis, Donald Trump, a perdu une série de décisions de justice en 2020 lorsqu'il a tenté d'interdire TikTok et une autre application chinoise, WeChat, une unité de Tencent.

M. McCarthy a semblé faire référence à un échange au cours de l'audience que TikTok a ensuite affirmé avoir mal interprété.

Lors de l'audition de jeudi à la Chambre des représentants, le représentant Neal Dunn a demandé à M. Chew si ByteDance avait espionné des Américains à la demande de Pékin. M. Chew a répondu : "Non".

Le républicain Dunn a ensuite fait référence à la divulgation par l'entreprise, en décembre, que certains employés de ByteDance basés en Chine avaient accédé de manière inappropriée aux données d'utilisateurs TikTok de deux journalistes et qu'ils n'étaient plus employés par l'entreprise, et il a répété sa question de savoir si ByteDance espionnait.

"Je ne pense pas que l'espionnage soit la bonne façon de décrire la situation", a déclaré M. Chew. Il a poursuivi en décrivant les rapports comme impliquant une "enquête interne", mais a été interrompu par M. Dunn, qui a qualifié l'utilisation généralisée de TikTok de "cancer".

De nombreux démocrates ont également fait part de leurs inquiétudes, mais ne soutiennent pas encore une interdiction aux États-Unis.

"Il existe de réelles préoccupations en matière de sécurité nationale en ce qui concerne TikTok", a déclaré vendredi le chef des démocrates de la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, citant des questions de protection de la vie privée et des consommateurs.

Vendredi, M. Chew a publié sur TikTok une vidéo racontant son apparition. "Nous continuerons à protéger vos données contre tout accès étranger non autorisé", a-t-il déclaré.

Le Comité du commerce du Sénat n'a pas encore décroché d'audience pour examiner un projet de loi que les sénateurs Mark Warner et John Thune ont proposé, appelé "RESTRICT Act", qui a maintenant 20 coparrains au Sénat et qui permettrait au Département du commerce d'interdire les technologies étrangères qui posent un risque pour la sécurité nationale. Cette loi permettrait au département du commerce d'interdire les technologies étrangères qui posent un risque pour la sécurité nationale. Cette mesure ne devrait pas être adoptée avant la mi-avril, au retour des vacances du Sénat.