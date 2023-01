Microsoft risque un avertissement antitrust de l'UE concernant l'accord avec Activision - sources

La Commission européenne est en train de préparer une fiche d'accusation, connue sous le nom de communication des griefs, qui expose ses préoccupations concernant l'accord et qui sera envoyée à Microsoft dans les semaines à venir, ont indiqué les personnes concernées.

L'organisme de surveillance antitrust de l'UE, qui a fixé au 11 avril la date limite de sa décision sur l'accord, a refusé de commenter.

Microsoft a déclaré : "Nous continuons à travailler avec la Commission européenne pour répondre à toutes les préoccupations du marché. Notre objectif est d'apporter plus de jeux à plus de gens, et cet accord contribuera à cet objectif."

Le géant américain des logiciels et fabricant de Xbox a annoncé l'acquisition en janvier de l'année dernière pour l'aider à mieux concurrencer les leaders Tencent et Sony.

Les régulateurs américains et britanniques ont toutefois exprimé leurs inquiétudes, la Federal Trade Commission américaine ayant saisi la justice pour bloquer l'opération.

On s'attendait à ce que Microsoft propose des remèdes aux régulateurs de l'UE pour tenter d'éviter une déclaration d'accusation et de raccourcir le processus réglementaire, ont déclaré à Reuters d'autres sources familières avec la question en novembre.

Toutefois, l'autorité européenne chargée de la concurrence ne devrait pas être ouverte à des remèdes sans avoir préalablement envoyé sa déclaration d'accusation, bien que des discussions informelles sur des concessions soient en cours, ont déclaré ces personnes.

Le mois dernier, Microsoft a conclu un accord de 10 ans avec Nintendo pour rendre "Call of Duty" disponible sur les consoles Nintendo, se disant ouvert à un accord similaire avec Sony, qui critique l'acquisition.

L'accord a reçu le feu vert sans conditions au Brésil, en Arabie Saoudite et en Serbie.