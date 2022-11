Prosus et Naspers démentent préparer la vente de leurs parts dans Tencent

Dans une déclaration pré-marché, Prosus, dont le siège est à Amsterdam, a déclaré qu'un article d'Asian Tech Press citant des sources anonymes disant que Naspers était en pourparlers avec un groupe d'investisseurs dirigé par le chinois CITIC pour vendre la totalité de sa participation dans Tencent était "spéculatif et faux".

Naspers détient une participation de 28 % dans Tencent, d'une valeur de 70 milliards de dollars aux prix actuels. Elle a déclaré avoir l'intention de vendre progressivement sa participation pour financer un programme de rachat d'actions.

"Le conseil d'administration de Naspers et celui de Prosus réitèrent leur confiance dans les perspectives à long terme de Tencent et continuent de croire que le programme de rachat d'actions est dans le meilleur intérêt de Prosus, de Naspers et de leurs actionnaires respectifs", ont-ils déclaré dans un communiqué.