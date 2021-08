Tencent : La "prospérité commune" n'implique pas de "tuer les riches", dit un responsable du Parti communiste chinois

Données financières CNY USD EUR CA 2021 580 Mrd 89 436 M 76 027 M Résultat net 2021 151 Mrd 23 262 M 19 775 M Tréso. nette 2021 127 Mrd 19 568 M 16 634 M PER 2021 25,4x Rendement 2021 0,40% Capitalisation 3 758 Mrd 580 Mrd 493 Mrd VE / CA 2021 6,26x VE / CA 2022 5,10x Nbr Employés 85 858 Flottant 62,4% Graphique TENCENT HOLDINGS LIMITED Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique TENCENT HOLDINGS LIMITED Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 52 Dernier Cours de Cloture 394,82 CNY Objectif de cours Moyen 549,52 CNY Ecart / Objectif Moyen 39,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Hua Teng Ma Executive Chairman & Chief Executive Officer Chi Ping Lau President & Executive Director Shek Hon Lo Chief Financial Officer & Senior Vice President Chen Ye Xu Chief Information Officer Yu Xin Ren COO & President-Interactive Entertainment Group Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) TENCENT HOLDINGS LIMITED -15.85% 580 269 PROSUS N.V. -18.96% 266 315 NETFLIX, INC. 2.35% 244 937 AIRBNB, INC. 9.96% 99 990 UBER TECHNOLOGIES, INC. 0.00% 75 694 NASPERS LIMITED -19.12% 65 090