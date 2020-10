Tencent : Riot Games organise la 10ème édition de League of Legends World Championship

L’évènement est un des piliers du Esport lui-même en plein essor. Une équipe européenne fera face à 3 équipes asiatiques lors des demi-finales des 24 et 25 octobre, avant la finale le 31 octobre 2020.

L’Esport est la pratique du jeu vidéo seul ou en équipe sur Internet ou en Lan-party. C’est devenu un phénomène mondial particulièrement depuis 2000 jusqu’à générer aujourd’hui près d’1,5 milliards de dollars de revenus par an. La question se pose d’intégrer la discipline aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris, dans la mesure où elle requiert des qualités de sportif comme la coordination d’équipe, l’endurance, la dextérité, la précision, la réflexion et la patience (à l’instar des échecs ou du poker).

Ainsi la Fédération internationale d’e-sport a été créée en 2008 et de nombreux tournois richement dotés sont organisés chaque année sous l’égide de 6 organisateurs principaux que sont Major League Gaming , eSports World Convention, Cyberathlete Professional League, Electronic Sports League Evolution Championship Series et Riot Games. Riot organise l’évènement le plus important de l’année qu’est le Worlds LoL, du nom de son fameux jeu créé en 2009, pour la 10ème édition en septembre octobre 2020 à Shangai.

G2 Esports est la seule des 4 équipes européennes inscrites à être qualifiée pour les demi-finales où elle sera opposée à l’équipe coréenne Damwon Gaming. Les asiatiques sont maitres en la matière puisque l’autre demi-finale opposera les 2 équipes chinoises Suning et Top Esports. C’est la 3ème fois en 10 ans que G2 Esports atteint au moins le stade des demi-finales avec une défaite lors de la demi-finale de 2018 et une défaite en finale l’année dernière.

En 2019, le Worlds LoL bat un record de l’Esport atteignant près de 45 millions de spectateurs simultanés lors de la finale. League of Legend et son éditeur développeur Riot Games sont des marques de la société cotée Tencent Holdings. L’action Tencent gagne 64% depuis 1 an et 263% depuis 5 ans. La recommandation des analystes est toujours à ACHETER !