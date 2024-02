Tencent a interrompu en décembre le développement d'un jeu mobile très attendu basé sur la franchise "Nier" de Square Enix, selon trois personnes ayant connaissance du dossier, marquant ainsi un revers dans la quête de nouveaux succès du géant chinois du jeu.

Tencent, dont le siège est à Shenzhen, a annulé le projet qui était en cours depuis près de deux ans, en partie parce qu'il avait du mal à trouver un modèle de monétisation convaincant compte tenu des coûts de développement élevés et des droits de la franchise, selon ces personnes, qui n'ont pas été autorisées à s'exprimer publiquement.

Tencent et Square Enix, basé à Tokyo et développeur de la célèbre franchise "Final Fantasy", se sont refusés à tout commentaire.

Square Enix a déclaré l'année dernière que "Nier : Automata", le dernier jeu de la franchise "Nier" où l'on incarne un robot humanoïde combattant des machines extraterrestres, s'était vendu à plus de 7,5 millions d'exemplaires depuis sa sortie en 2017 sur ordinateurs et consoles.

L'annulation du jeu mobile montre des fissures dans la stratégie de Tencent qui consiste depuis une décennie à transformer les succès sur consoles et ordinateurs personnels en jeux mobiles.

La plus grande société de jeux au monde a dépensé sans compter en signant des accords de licence avec des franchises populaires, où dans de nombreux cas, elle était prête à payer aux propriétaires une prime supplémentaire afin de surenchérir sur des rivaux tels que NetEase.

Le président du conseil d'administration, Pony Ma, a déclaré lundi que le secteur des jeux de Tencent, qui représente plus de 30 % du chiffre d'affaires, était menacé parce que certains de ses jeux récents n'avaient pas répondu aux attentes.

Le développement du jeu mobile "Nier" avait fait des progrès significatifs avant d'être supprimé, y compris une démo interne jouable qui montrait ses conceptions robustes à la fois dans l'histoire et le combat, a déclaré l'une des personnes.

L'annulation de "Nier" n'a entraîné aucune perte d'emploi car les employés sont autorisés à être transférés dans d'autres unités de Tencent, ont précisé les personnes.

DES DROITS D'AUTEUR ÉLEVÉS

Les jeux mobiles adaptés de jeux d'ordinateur et de console célèbres, connus sous le nom de jeux de propriété intellectuelle (PI), entraînent souvent des redevances élevées pour les détenteurs de la PI, en l'occurrence Square Enix.

Les redevances s'élèvent généralement à 15 % ou 20 % du chiffre d'affaires, tandis que l'App Store d'Apple prélève une part de 30 % et que le marketing et l'acquisition d'utilisateurs peuvent coûter de 30 % à 40 % de plus, ce qui laisse de faibles marges de profit.

Avec le ralentissement de la croissance des jeux mobiles et l'augmentation des coûts de développement, Tencent s'aperçoit que de nombreux jeux IP deviennent trop coûteux pour être poursuivis, selon les personnes interrogées.

L'une de ces personnes a déclaré que Tencent n'était disposée à payer que des redevances inférieures à 10 % lors de récentes négociations avec les détenteurs de droits de propriété intellectuelle.

Au cours des années précédentes, Tencent avait adapté avec succès des jeux célèbres tels que "PlayerUnknown's Battlegrounds", également appelé PUBG, du développeur sud-coréen Krafton, pour les appareils mobiles. PUBG Mobile, sorti en 2018, a été l'un des jeux les plus rentables de Tencent à ce jour.

Mais Tencent a eu du mal à trouver un nouveau succès mondial à partir d'un jeu IP depuis "League of Legends : Wild Rift" en 2020. La propriété intellectuelle de ce jeu appartenait à Riot Games, filiale de Tencent.

Entre-temps, des concurrents tels que miHoYo et NetEase ont remporté un franc succès avec des jeux basés sur leur propre propriété intellectuelle, comme "Genshin Impact" et "Eggy Party", ce qui a accentué la pression sur Tencent.

La société chinoise espère se refaire une santé grâce à une série d'autres jeux de propriété intellectuelle pour smartphones qui devraient être lancés cette année ou en 2025, notamment "Delta Force", "Need for Speed" et "Assassin's Creed". (Reportage de Josh Ye ; Rédaction de Brenda Goh et Jamie Freed)