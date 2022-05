Tencent annonce une chute de ses bénéfices au premier trimestre et une absence de croissance de ses revenus.

La société chinoise Tencent a affiché un bénéfice trimestriel divisé par deux par rapport à l'année dernière et n'a enregistré aucune croissance de son chiffre d'affaires, sa pire performance depuis son entrée en bourse, et a prévenu que les annonceurs dans les secteurs de la consommation, du commerce électronique et des voyages ont réduit leurs dépenses.

Les revenus ont totalisé 135,5 milliards de yuans (20,08 milliards de dollars) au cours du trimestre clos en mars, contre 135,3 milliards de yuans au cours du même trimestre de l'année précédente, et en dessous de l'estimation moyenne de 141 milliards de yuans de 16 analystes, selon Refinitiv.

Tencent, opérateur de la plateforme de messagerie WeChat et de la plus grande société de jeux vidéo au monde, a déclaré que le bénéfice attribuable aux détenteurs d'actions de la société pour le trimestre a chuté de 51 %. Il s'agit de la plus forte baisse des bénéfices depuis que la société est entrée en bourse en 2004, selon les données de Refinitiv.

La valeur boursière de Tencents a diminué de plus de moitié depuis son sommet de 7,3 trillions de dollars HK (930 milliards de dollars) en février 2021 jusqu'à environ 451 milliards de dollars aujourd'hui, mais elle reste la société la plus précieuse du pays.

L'arrêt brutal de la croissance des revenus fait suite à deux trimestres précédents de ralentissement des ventes. Tencent a vu ses possibilités d'expansion réduites par une répression réglementaire de Pékin visant à limiter l'influence des plus grandes entreprises Internet du pays.

Le géant de la technologie basé à Shenzhen a été affecté par la normalisation des dépenses des utilisateurs en matière de jeux après un bond au cours des deux dernières années. Parallèlement, la résurgence du COVID en Chine a également freiné les activités de paiement.

Les ventes de publicité ont fortement diminué, chutant de 18 % au premier trimestre, après une baisse de 13 % au cours de la période octobre-décembre. La concurrence accrue des rivaux, dont ByteDance, propriétaire de TikTok, et les blocages du COVID-19 ont frappé l'appétit publicitaire.

Le gel de huit mois par Pékin des nouvelles licences de jeux a également porté un coup à Tencent, qui gagne beaucoup d'argent en développant des jeux tels que "Honour of Kings" et "Call of Duty Mobile".

La Chine a repris l'émission de licences en avril, mais le dernier lot de nouvelles licences n'incluait pas les jeux de Tencent, et Pékin n'avait pas encore émis un nouveau lot de licences de jeux ce mois-ci.

Le revenu des jeux domestiques de Tencent a baissé de 1% au premier trimestre, tandis que le revenu des jeux internationaux a connu une hausse de 4%. Les régulateurs chinois ayant publié des mesures draconiennes pour limiter l'accès des mineurs aux jeux vidéo et réprimant les fonctions de monétisation agressives, Tencent s'est tourné vers les marchés étrangers pour assurer sa croissance.

Le ralentissement économique de la Chine freine également la demande dans le segment fintech et services aux entreprises de la société, avec une croissance des revenus ralentie à 10% au premier trimestre, contre 47% au premier trimestre de l'année dernière.

(1 $ = 6,7488 yuan renminbi chinois) (Reportage de Josh Ye ; Montage de Louise Heavens et Kim Coghill)