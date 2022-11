Tencent, la plus grande société de jeux vidéo au monde et l'opérateur de la plateforme de messagerie WeChat, a déclaré que le revenu a baissé de 2% à 140 milliards de yuans (19,8 milliards de dollars) pour les trois mois terminés le 31 septembre, contre 142,3 milliards de yuans un an plus tôt.

Les analystes attendaient en moyenne 141,6 milliards de yuans de revenus, selon Refinitiv.

(1 $ = 7,0858 yuan renminbi chinois)