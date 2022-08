Tencent envisage de céder sa participation de 24 milliards de dollars dans Meituan

Tencent, qui détient 17% de Meituan, a engagé des discussions avec des conseillers financiers au cours des derniers mois pour déterminer comment exécuter une vente potentiellement importante de sa participation, selon les informateurs. Le géant technologique, propriétaire de l'application de messagerie numéro 1 en Chine, WeChat, a investi pour la première fois dans Dianping, le rival de Meituan, en 2014, qui a ensuite fusionné avec Meituan un an plus tard pour former la société actuelle.

Sur la base de la capitalisation boursière de Meituan en date de lundi, la participation de 17% de Tencent vaut 24,3 milliards de dollars. Tencent cherche à lancer la vente dans le courant de cette année si les conditions du marché sont favorables, ont déclaré deux des sources.

La Chine serre la vis

La vente prévue s'inscrit dans le contexte d'une vaste campagne de répression réglementaire menée en Chine depuis la fin de l'année 2020 contre les poids lourds de la technologie, qui visait la construction de leur empire par le biais d'acquisitions de participations et la concentration du pouvoir sur le marché intérieur. Cette répression réglementaire est intervenue après des années de laisser-faire qui ont favorisé la croissance et les transactions à une vitesse fulgurante.

Tencent a réduit ses participations en partie pour apaiser les régulateurs chinois et en partie pour enregistrer des bénéfices importants sur ces investissements. La valeur de ses participations dans des sociétés cotées en bourse, à l'exclusion de ses filiales, a chuté à 89 milliards de dollars à la fin du mois de mars, contre 201 milliards de dollars à la même période l'année dernière, selon ses rapports trimestriels.

"Les régulateurs ne sont apparemment pas contents que des géants de la technologie comme Tencent aient investi et soient même devenus un gros bailleur de fonds de diverses entreprises technologiques qui gèrent des activités étroitement liées aux moyens de subsistance des gens dans le pays", a déclaré l'une des sources.

Tencent a refusé de commenter. Meituan n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Des précédents

Tencent a annoncé en décembre la cession d'environ 86% de sa participation dans JD.com, pour 16,4 milliards de dollars, affaiblissant ainsi ses liens avec la deuxième plus grande entreprise de commerce électronique de Chine. Un mois plus tard, elle a récupéré 3 milliards de dollars en vendant une participation de 2,6% dans la société de jeux et de commerce électronique SEA Ltd, basée à Singapour. Tencent n'a toutefois pas attribué la vente des participations dans JD.com et SEA à la pression réglementaire.

La vente potentielle de la participation dans Meituan sera probablement exécutée par le biais d'une transaction en bloc sur le marché, ce qui prend généralement un jour ou deux entre la mise en vente et la réalisation.