Le géant chinois de la technologie Tencent a fermé l'un de ses studios de jeux vidéo américains, considéré comme un élément clé de son plan d'expansion mondiale visant à devenir un développeur de jeux compétitif pour le marché occidental, a déclaré une source au fait de l'affaire.

La société basée à Shenzhen a mis fin aux activités du studio américain Team Kaiju en juin et son personnel a été réaffecté à un autre jeu sous l'égide de Tencent, a déclaré cette personne, qui a refusé d'être nommée parce que l'information n'est pas publique.

Team Kaiju travaillait sur un jeu multijoueur à gros budget sous la direction du concepteur de jeux expérimenté Scott Warner avant d'être fermé. Tencent a recruté Warner en 2020, ce qui a été considéré comme une grosse embauche à l'époque, car Warner était un réalisateur de jeux à succès tels que "Halo 4".

Warner a quitté la Team Kaiju en avril, selon son compte LinkedIn. Le site web de Team Kaiju n'est plus actif.

Tencent s'est refusé à tout commentaire.

Cette fermeture intervient alors que l'entreprise chinoise s'efforce de construire des studios à l'étranger et de développer des jeux destinés aux marchés étrangers.

Au début du mois, Tencent a dévoilé son titre le plus ambitieux pour les consoles, The Last Sentinel, développé par environ 200 personnes dans son studio de jeu Lightspeed LA.

Tencent est largement connu pour avoir développé des jeux mobiles populaires tels que PUBG Mobile, qui sont très appréciés des joueurs chinois et moins chers à développer.

Eurogamer.net a d'abord rapporté la fermeture de la Team Kaiju.