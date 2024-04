Le géant chinois de la technologie Tencent Holdings a déclaré lundi qu'il sortirait le 21 mai son très attendu jeu mobile "Dungeon and Fighter", après sept ans de développement.

Officiellement baptisé "Dungeon and Fighter : Origin", le jeu d'action, développé par l'entreprise coréenne Nexon, est une adaptation mobile du jeu vidéo "Dungeon and Fighter", l'un des jeux vidéo les plus rentables au monde.

Les actions de Tencent ont augmenté d'environ 4,5 % lundi matin.

Le jeu est déjà sorti en Corée du Sud en 2022 et a connu un succès immédiat. Mais sa sortie en Chine a été retardée après que le gouvernement a pris des mesures sévères à l'encontre de l'industrie du jeu entre 2018 et 2022.

Dans une note datée de février, la banque d'investissement Jefferies s'attendait à ce que le jeu "s'assure une place dans le top 5 du classement des revenus" en Chine et génère potentiellement entre 600 millions et 1,1 milliard de dollars de revenus annualisés dans ce pays au fil du temps. Mais la banque s'attend à une "approche prudente de l'engagement et de la monétisation" lors du lancement initial.

Le mois dernier, Tencent a mené un test fermé auprès de 300 000 joueurs et a obtenu de bons résultats. Dans une note publiée ce mois-ci, HSBC a écrit : "Le test de DnFm a donné de bons résultats dans des domaines tels que les [utilisateurs actifs quotidiens], le taux de rétention et la propension des utilisateurs à payer".