Tencent : les profits ressortent sous les attentes

Le plus important groupe de jeux vidéo du monde et géant des réseaux sociaux en Chine, Tencent, a enregistré au deuxième trimestre la première baisse d’activité de son histoire. Sur cette période, le bénéfice net a chuté de 56% à 18,6 milliards de yuans (2,8 milliards de dollars), soit 1,915 yuan par action. Il est ressorti sous le consensus s’élevant à 25 milliards de yuans. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 2,896 yuans.



Les revenus ont reculé de 3% à 134 milliards de yuans (20 milliards de dollars) alors que le marché visait 135,6 milliards de yuans.



Le chiffre d'affaires des jeux en ligne, la principale activité du groupe, est resté quasiment stable à 71,1 milliards de yuans. Les revenus tirés des services aux entreprises et des services financiers ont augmenté de 1% à 42,2 milliards. En revanche, la publicité sur Internet s'est contractée de 18% à 18,6 milliards de yuans.