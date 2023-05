Tencent réduit les prix des services en nuage jusqu'à 40 %, alors que la guerre des prix s'intensifie

Le géant chinois de l'internet Tencent Holdings réduit les prix de ses services d'informatique dématérialisée de 40 % à partir du mois de juin, alors que des mesures similaires prises par ses rivaux ont plongé le secteur dans une guerre des prix.

Cette concurrence féroce intervient dans un contexte de faible demande de la part des entreprises, alors que l'économie chinoise connaît une reprise hésitante depuis l'abandon, l'année dernière, des restrictions strictes imposées par le COVID-19.

Alibaba Group Holding Ltd a déclaré le mois dernier qu'il allait réduire les prix de certains produits "cloud" jusqu'à 50 %. L'entreprise publique China Mobile a également rejoint Tencent mardi en annonçant des réductions, disant que les prix de certains services seraient réduits jusqu'à 60% pour un temps utile.

Charlie Chai, analyste chez 86Research, a déclaré que les fournisseurs chinois de services d'informatique dématérialisée avaient par le passé fait des efforts pour éviter une guerre des prix, mais qu'en fin de compte, ils s'étaient quand même engagés dans cette voie. Il a fait remarquer que les entreprises s'étaient développées de manière agressive et qu'elles disposaient désormais d'une capacité trop importante.

Wei Yunfeng, chercheur à la société de données IDC, a déclaré que la guerre des prix était également motivée en partie par des objectifs de vente élevés malgré le ralentissement de la croissance du marché.

M. Chai a ajouté qu'un marché du cloud plus difficile obligerait les entreprises à se concentrer sur la différenciation des produits et que Baidu était bien positionné car il disposait de "produits uniques, centrés sur l'IA".

"Pour les participants qui choisissent d'entrer dans la guerre, l'impact sur les marges à court terme peut être significatif", a-t-il déclaré, estimant que cela pourrait réduire de 4 à 7 points de pourcentage leurs marges bénéficiaires d'exploitation dans le nuage.

Le chiffre d'affaires d'Alibaba lié à l'informatique dématérialisée représente environ 9 % de son chiffre d'affaires total. Tencent ne présente pas de chiffres distincts pour les revenus liés à l'informatique dématérialisée.

Tencent a marqué mercredi un retour à la croissance du chiffre d'affaires au premier trimestre, alors qu'il s'est remis des perturbations liées à COVID et d'un gel réglementaire des licences de jeu un an plus tôt. Alibaba publiera ses résultats jeudi.