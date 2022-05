Un projet de loi américain interdirait à Google et Apple d'héberger des applications acceptant le yuan numérique de la Chine

Le projet de loi qui sera dévoilé jeudi par les sénateurs Tom Cotton, Marco Rubio et Mike Braun stipule que les entreprises qui possèdent ou contrôlent des magasins d'applications "ne doivent pas proposer ou soutenir une application dans [leur] magasin d'applications aux États-Unis qui soutient ou permet des transactions en e-CNY".

Selon le bureau de M. Cotton, le yuan numérique pourrait fournir au gouvernement chinois "une visibilité en temps réel de toutes les transactions sur le réseau, posant des problèmes de confidentialité et de sécurité pour les personnes américaines qui se joignent à ce réseau."

Le Center for a New American Security, un groupe de réflexion basé à Washington D.C., a déclaré dans un rapport datant de janvier 2021 que la monnaie numérique et le système de paiements électroniques de la Chine étaient "susceptibles d'être une aubaine pour la surveillance de l'économie par le PCC et pour l'ingérence du gouvernement dans la vie des citoyens chinois", notant que "les transactions contiendront des données précises sur les utilisateurs et leur activité financière."

Apple Inc, Google d'Alphabet Inc, Ant Group, Tencent et l'ambassade de Chine à Washington n'ont pas immédiatement fait de commentaires.

Cette décision intervient après que WeChat, une application de messagerie et de paiement appartenant à la société chinoise Tencent et comptant plus de 1,2 milliard d'utilisateurs, a annoncé qu'elle commencerait à prendre en charge la monnaie au début de cette année. Alipay, l'application de paiement extrêmement populaire appartenant au groupe Ant de Jack Ma, accepte également la monnaie numérique. Les deux applications sont disponibles dans les magasins d'applications Apple et Google.

Bien que l'arrêt des menaces potentielles de sécurité nationale liées à la Chine soit un rare point d'accord bipartisan dans le Congrès américain profondément divisé, les perspectives d'adoption du projet de loi avant les élections de mi-mandat sont incertaines.