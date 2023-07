Les Etats-Unis renouvellent l'inspection des entreprises chinoises - Bloomberg News

Les responsables américains de l'audit ont entamé une nouvelle série d'inspections d'une douzaine d'entreprises chinoises cotées à New York, dont Tencent Music Entertainment Group, Didi Global Inc, et NetEase Inc, a rapporté Bloomberg News jeudi.

Cette inspection, qui s'inscrit dans le cadre d'un accord signé l'année dernière, intervient dans un contexte de tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine, les États-Unis ayant notamment envisagé de contrôler les exportations de puces d'intelligence artificielle vers la Chine. Le Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) a envoyé une équipe à Hong Kong le mois dernier pour examiner 2022 rapports d'audit de certaines des valeurs chinoises les plus en vue cotées aux États-Unis, selon le rapport, citant des personnes familières avec le sujet. En mai, le PCAOB a constaté des lacunes inacceptables dans les audits de sociétés chinoises cotées aux États-Unis réalisés par KPMG en Chine et PricewaterhouseCoopers à Hong Kong. Le PCAOB, Tencent Music Entertainment Group, Didi Global et NetEase n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.