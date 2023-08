TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP exploite une plate-forme de divertissement musical en ligne et des applications musicales en Chine. La plate-forme de la société comprend de la musique en ligne, du karaoké en ligne et des services de streaming en direct centrés sur la musique, soutenus par des offres de contenu, des technologies et des données. La principale plate-forme de la société comprend QQ Music, Kugou Music, Kuwo Music, WeSing, Kugou Live, Kuwo Live et d'autres.

Secteur Internet