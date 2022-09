Le « Cubeler Business Hub(TM) » de Tenet franchit un cap important de préinscriptions de PME canadiennes

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 19 septembre 2022) - Le Groupe Tenet Fintech Inc. (CSE: PKK) (OTC Pink: PKKFF) (« Tenet » ou la « Société »), un innovant fournisseur de services d'intelligence artificielle (IA) et opérateur du Cubeler Business Hub™, a annoncé aujourd'hui que le nombre de préinscriptions pour son Business Hub au Canada a atteint plus de 1 100 petites et moyennes entreprises (PME).

« Nous sommes ravis de l'excellent accueil réservé au Cubeler Business Hub™ par les entrepreneurs et les dirigeants de PME canadiens jusqu'à présent », a déclaré Luc Godard, vice-président du marketing chez Cubeler. « Étant donné que 1 100 préinscriptions étaient notre objectif au début de la campagne, et que nous avons maintenant dépassé ce nombre avec encore plus de deux mois avant la date du lancement en novembre, nous pourrions nous retrouver avec le double, voire le triple de notre objectif de préinscriptions au moment du lancement. Nous sommes également très enthousiasmés par le fait que les préinscriptions proviennent d'entreprises d'un océan à l'autre et couvrent un large éventail d'industries, y compris du commerce de détail aux entreprises technologiques en passant par tout le reste. Nous avons très hâte de lancer le Hub au Canada pour fournir à nos membres les outils et les ressources dont ils ont besoin pour aider à redéfinir ce que signifie être une PME. »

Le lancement officiel du Cubeler Business Hub™ de la Société au Canada est prévu pour le 30 novembre 2022.

À propos du Groupe Tenet Fintech Inc. :

Le Groupe Tenet Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine de l'intelligence artificielle et des technologies financières (Fintech). Toutes les références à Tenet dans ce communiqué de presse, sauf indication explicite, incluent Tenet et toutes ses filiales. Les filiales de Tenet fournissent divers services analytiques et d'intelligence artificielle aux entreprises et aux institutions financières par l'entremise du Business Hub™, un écosystème global où l'analyse de données et l'intelligence artificielle sont utilisées pour créer des opportunités d'affaire et faciliter des transactions B2B entre les membres de l'écosystème. Pour plus d'informations : http://www.tenetfintech.com

