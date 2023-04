Le PDG Johnson Joseph quitte Tenet Fintech Group Inc. et le conseil d'administration nomme Raji Wahidy chef des opérations et PDG par Intérim

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 28 avril 2023) - Le Groupe Tenet Fintech Inc. (CSE: PKK) (OTC Pink: PKKFF) (« Tenet » ou la « Société »), un fournisseur de services d'IA innovant et opérateur des Cubeler™ Business Hubs, a annoncé aujourd'hui que Johnson Joseph a quitté la société pour effet immédiat. Le conseil d'administration a nommé Raji Wahidy au poste de chef des opérations et de président-directeur général (PDG) par intérim. M. Wahidy travaille pour la société depuis janvier 2022, en tant que vice-président des opérations.

« Le conseil d'administration est convaincu que M. Wahidy est un excellent dirigeant qui saura dynamiser l'équipe, concrétiser la vision d'entreprise de Tenet et fera progresser la société avec rapidité, précision et détermination », a déclaré Carol Penhale, présidente du conseil d'administration. « M. Wahidy est bien placé pour engager la société et son équipe à relever rapidement les défis opérationnels pendant la transition ».

M. Wahidy compte plus de 20 ans d'expérience dans de multiples industries, travaillant avec des entreprises établies de Fortune 500 tels que Vodafone et Ericsson, ainsi qu'avec des entreprises de taille moyenne et des start-ups. M. Wahidy a été le fondateur et le président-directeur général de Virtual Rehab, Inc., où il était responsable des opérations mondiales, de la planification stratégique et de l'expansion mondiale.

« Lors de son récent bilan de la planification des successions, le conseil d'administration s'est montré satisfait de l'approche novatrice de M. Wahidy en ce qui concerne les opérations et la stratégie d'orientation des produits chez Tenet. Nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec lui et de l'aider à continuer à fournir des produits innovants et performants à nos clients ». Mme Penhale a poursuivi. « Le conseil d'administration est convaincu qu'il s'agit de la bonne voie pour optimiser la livraison des produits et les délais associés », a déclaré Mme Penhale.

M. Wahidy a exprimé son enthousiasme pour son nouveau rôle. "Je suis ravi de cette opportunité et j'aimerais remercier le conseil d'administration pour sa confiance. Je suis impatient de travailler avec les parties prenantes de Tenet pour concrétiser la vision de l'entreprise".

La recherche d'un nouveau PDG commencera immédiatement.

À propos du Groupe Tenet Fintech Inc. :

Le Groupe Tenet Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine de l'intelligence artificielle et des technologies financières (Fintech). Toutes les références à Tenet dans ce communiqué de presse, sauf indication explicite, incluent Tenet et toutes ses filiales. Les filiales de Tenet fournissent divers services analytiques et d'intelligence artificielle aux entreprises et aux institutions financières par l'entremise de divers Business Hubs™ pour créer un écosystème global où l'analyse de données et l'intelligence artificielle sont utilisées pour créer des opportunités d'affaire et faciliter des transactions B2B entre les membres de l'écosystème. Pour plus d'informations : http://www.Tenetfintechgroup.com.

Déclarations prospectives :

Certaines déclarations contenues dans cette présentation constituent des "déclarations prospectives" au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières, y compris les déclarations fondées sur l'évaluation et les hypothèses de la direction et sur les informations publiquement disponibles concernant l'entreprise. De par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses. La société met en garde contre le fait que ses hypothèses pourraient ne pas se concrétiser et que la conjoncture économique actuelle rend ces hypothèses, bien que raisonnables au moment où elles ont été formulées, plus incertaines. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes tels que "croire", "s'attendre à", "anticiper", "supposer", "perspectives", "planifier", "cibler", ou d'autres termes similaires. Les déclarations prospectives ne garantissent pas les performances futures et impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels de la société soient matériellement différents des perspectives ou des résultats, des performances ou des réalisations futurs impliqués par ces déclarations. En conséquence, il est conseillé aux lecteurs de ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prévisionnelles. Les facteurs de risque importants qui pourraient affecter les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, les suivants : société holding ayant des activités importantes en Chine ; conditions économiques et commerciales générales, y compris les facteurs ayant un impact sur les activités de la société en Chine, tels que les pandémies (ex. : COVID-19) ; les développements législatifs et/ou réglementaires ; la situation financière mondiale, le rapatriement des bénéfices ou le transfert de fonds de la Chine vers le Canada, les opérations dans des juridictions étrangères et l'exposition possible à la corruption, aux pots-de-vin ou aux troubles civils ; les actions des régulateurs ; les incertitudes liées aux enquêtes, aux procédures ou à d'autres types de réclamations et de litiges ; le calendrier et l'achèvement des programmes d'investissement ; les liquidités et les ressources en capital, les flux de trésorerie d'exploitation négatifs et les financements supplémentaires, la dilution due à de nouveaux financements ; les performances financières et le calendrier des capitaux ; et d'autres risques détaillés de temps à autre dans les rapports déposés par la société auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada, aux États-Unis ou dans d'autres juridictions. Nous renvoyons les investisseurs potentiels à la section "Risques et incertitudes" du rapport de gestion de la société. Le lecteur est invité à examiner attentivement ces risques et incertitudes, ainsi que d'autres, et à ne pas se fier indûment aux informations prospectives.

Les déclarations prospectives reflètent les informations à la date à laquelle elles sont faites. L'entreprise n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives pour refléter des événements futurs, des changements de circonstances ou des changements d'opinion, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'exigent. Dans le cas où la société mettrait à jour une déclaration prospective, il ne faut pas en déduire qu'elle fera d'autres mises à jour concernant cette déclaration, les questions connexes ou toute autre déclaration prospective.

Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/164237