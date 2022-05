Les résultats financiers audités de fin d'année 2021 de Tenet confirment sa trajectoire de croissance avec des revenus de 103,6 millions de dollars pour l'année

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 2 mai 2022) - Le Groupe Tenet Fintech Inc. (CSE: PKK) (OTC Pink: PKKFF) (« Tenet » ou la « Société »), un fournisseur de services d'IA innovant et opérateur des Business Hubs™, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021. La Société a déclaré des revenus de 103,6 M$, un BAIIA ajusté de 2,48 M$ et une perte nette de 48,5 M$ pour l'année. Bien que ces chiffres soient inférieurs aux prévisions établies par la Société pour l'année, ils sont néanmoins révélateurs du potentiel de croissance de la Société. La prévision manquée est en grande partie attribuée au fait que la Société a dû réévaluer et ajuster sa stratégie de flux de trésorerie à court terme, ce qui a entraîné des retards imprévus dans certains segments de ses activités. Tous les montants exprimés sont en dollars canadiens.

Faits saillants financiers 2021:

Revenu total de 103,6 M$

BAIIA ajusté de 2,48 M$

Perte nette de (48,5 M$)

Résumé comparatif des principaux indicateurs financiers de 2018 à 2021



2021 2020 2019 2018 Revenus 103 632 774 $ 42 698 047 $ 11 708 653 $ 1 681 534 $ Dépenses1 101 145 243 $ 44 556 226 $ 10 173 036 $ 3 260 765 $ BAIIA ajusté2 2 487 531 $ (1 858 179 $) 1 535 617 $ (1 579 231 $) Bénéfice net (perte) 3 (48 561 968 $) (5 513 511 $) (1 830 361 $) (3 608 920 $)

Les dépenses excluent les intérêts, les impôts, la dépréciation (y compris la dépréciation des actifs intangibles), la perte à règlement de la dette, le gain à l'achat à des conditions avantageuses et l'amortissement BAIIDA ajusté est égal au bénéfice (perte) avant charges financières, impôts, dépréciation, amortissement et dépréciation des actifs intangibles, perte à l'extinction de la dette, gain sur achat à bas prix et amortissement La perte nette pour 2021 comprend un total de 53 364 705 $ de charges de dépréciation liées à l'acquisition de Cubeler par la Société, dont les revenus prévus ont été décalés de près d'un an en raison du lancement retardé du Business Hub™ canadien de la Société. Une partie des charges de dépréciation pourrait être renversée à l'avenir après le lancement des activités canadiennes de la Société.

Faits saillants de l'exploitation 2021 :

Accord de partenariat avec le fournisseur de logiciels de commerce électronique ShopEx

Réémergence et intégration de la plateforme de commerce électronique et de logistique de Gold River au Business Hub

Intégration de Business Hub™ au réseau China UnionPay

Création des premiers comptes bancaires virtuels sur Business Hub™ et des premières transactions de transfert de fonds et de traitement des paiements sur le réseau China UnionPay

Première participation au « 618 Shopping Festival » avec les détaillants et fournisseurs JD.com

Ouverture de nouveaux bureaux à Pékin et Guangzhou

Création d'une nouvelle filiale pour permettre à la Société de fournir des services liés à la vente et à la distribution de produits pétroliers et gaziers et de produits de technologies propres via le Business Hub™

Création d'une nouvelle filiale pour permettre à la Société de fournir des services liés à la vente et à la distribution de produits d'assurance de biens et de responsabilité en Chine via le Business Hub™

Changement de marque de l'écosystème de « Lending Hub » à « Business Hub »

Clôture d'un financement par prospectus simplifié de 52 M$

Acquisition de la plateforme de gestion et de courtage de produits d'assurance « Heartbeat »

Acquisition de la société d'intelligence artificielle et propriétaire de la propriété intellectuelle du Business Hub™, Cubeler Inc.

Accord avec Ping An Insurance pour la vente et la distribution de polices d'assurance de l'industrie automobile via la plateforme « Heartbeat »

Accord de partage des revenus avec PetroChina relatif à l'installation et à la maintenance de distributeurs automatiques de café ainsi qu'à la vente de café dans les dépanneurs PetroChina.

Bilan 2021

« Nous pensons que la croissance des revenus et les progrès opérationnels que nous avons réalisés en Chine en 2021 valident ce que nous avons toujours dit au sujet du potentiel derrière le concept de notre Hub », a commenté le PDG de Tenet, Johnson Joseph. « Avec l'ajout de fonctionnalités de traitement des paiements, l'intégration d'offres de services au secteur de l'assurance et des programmes et fonctionnalités à valeur ajoutée pour faciliter les transactions entre nos membres, nous avons rebaptisé notre écosystème de « Lending Hub » à « Business Hub » en 2021 car c'est beaucoup plus qu'une simple plateforme de prêt. Alors que certains peuvent regarder les résultats financiers de 2021 du point de vue du 'verre à 'moitié vide' et se concentrer sur le BAIIA et la perte nette, nous pensons, en revanche, qu'il y a beaucoup plus de raisons de considérer le verre comme étant 'à moitié plein' qu'à 'moitié vide'. Non seulement nous continuons à montrer la capacité et le potentiel de croissance exceptionnelle en Chine, mais notre acquisition de Cubeler nous a libérés pour transformer le concept de Business Hub™ en un réseau mondial alimenté par l'intelligence artificielle qui permet aux propriétaires et dirigeants de PME du monde entier de se connecter et faire des affaires les uns avec les autres. En outre, si on ne tient pas compte des dépenses de dépréciation que nous avons dû absorber lié à l'acquisition de Cubeler et le fait que presque tous les revenus et bénéfices liés au secteur de l'assurance attendus au quatrième trimestre ont été retardés d'environ deux trimestres, le total des revenus, du BAIIA et du bénéfice net pour l'année auraient en fait battu ce que nous avions prévu pour 2021 ».

2021 a été une très bonne année pour Tenet à plusieurs égards. Du point de vue des opérations chinoises, la Société a participé pour la première fois à trois festivals de magasinage, « 618 » en juin, « Singles' Day » en novembre et « Couples' Day » en décembre, qui ont combinés pour aider Tenet à générer plus de 25% de son chiffre d'affaires total pour l'année et a contribué à améliorer ses marges de bénéfice liées à son offre de services au segment de la chaîne d'approvisionnement des biens de consommation. Alors que le segment de la chaîne d'approvisionnement des biens de consommation devrait fournir une base solide pour la croissance potentielle en Chine pour les années à venir, Tenet a commencé à desservir plusieurs autres secteurs verticaux en 2021 qui devraient offrir presque autant de potentiel de croissance mais avec des meilleures marges bénéficiaires. Le secteur de l'assurance est l'une de ces verticales, dans laquelle la Société a pu pénétrer grâce à son acquisition de la plateforme de gestion et de courtage de produits d'assurance « Heartbeat » au troisième trimestre. Tenet s'attendait à voir des retours significatifs de « Heartbeat » en termes de revenus et de bénéfices au quatrième trimestre. Cependant, la Société a dû retarder certains investissements liés à l'exploitation de la plateforme et au développement de certains produits connexes alors qu'elle réévaluait sa stratégie de flux de trésorerie à court terme en raison de l'incertitude entourant la capacité de la Société à accéder aux marchés de capitaux américains en raison de l'examen en cours de la déclaration d'inscription de Tenet par la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

En tant que deuxième économie mondiale, la Chine jouera toujours un rôle clé dans les plans futurs de Tenet. Mais afin de créer un réseau mondial alimenté par l'intelligence artificielle pour les propriétaires et dirigeants de PME du monde entier, la Société doit s'étendre au-delà des frontières de la Chine pour créer des Business Hubs™ partout dans le monde, qui seraient ensuite connectés pour créer un seul réseau mondial. C'est en grande partie pour cette raison que Tenet estime que l'acquisition de Cubeler au cours du quatrième trimestre est la transaction la plus importante de l'histoire de la Société. La technologie de Cubeler est au cœur du Business Hub™ de Tenet. Elle est l'équivalent d'un système d'exploitation sur lequel tous les composants et plateformes du Business Hub™ reposent ou sont connectés pour fonctionner. Ainsi, non seulement l'acquisition de Cubeler a donné à Tenet la technologie avec laquelle elle génère plus de 90% de ses revenus, mais elle permet également à Tenet de commercialiser la technologie à l'échelle mondiale. La Société estime qu'en regardant la situation dans son ensemble (le verre à moitié plein), cette transaction à elle seule fait de 2021 une année exceptionnelle pour la Société, malgré le fait que divers facteurs ont combinés pour retarder le lancement du premier Business Hub™ de la Société en dehors de la Chine.

Perspectives pour 2022

Le lancement du Business Hub™ canadien de la Société est l'événement le plus important à surveiller en 2022. Ce lancement devrait entraîner quelques ajustements au Business Hub™ chinois de Tenet. Les règles de publication de messages, d'exploitation de site Web et de comportement général sur Internet sont différentes en Chine de ce qu'elles sont généralement dans d'autres parties du monde. Considérant que le Business Hub™ chinois de la Société sera d'abord lié à son Business Hub™ canadien et éventuellement à d'autres Hubs dans le monde, certains ajustements seront apportés aux deux Hubs en 2022 pour assurer la conformité aux normes chinoises de conduite sur Internet tout en minimisant les risques impacts négatifs sur les fonctionnalités disponibles pour tous les membres du Hub. Les modèles commerciaux des deux hubs varieront également considérablement, du moins dans un premier temps. Alors que le modèle de Hub chinois dessert des secteurs verticaux spécifiques et génère des revenus grâce aux frais de services transactionnels, les revenus avec le Hub canadien prendront forme sous une combinaison du développement de produits et services basés sur l'intelligence artificielle et l'analyse de données et par la publicité, des flux de revenus qui seront éventuellement également introduits en Chine. Étant donné que la plupart des autres marchés où la Société étendra le réseau à l'avenir auront plus en commun avec le Canada qu'avec la Chine, Tenet prévoit également de faire les investissements nécessaires en 2022, en termes de temps et d'argent, pour s'assurer que le Business Hub™ canadien, une fois lancé, disposera de fonctionnalités et de modules améliorés qui permettront une expansion relativement rapide et transparente de la plateforme vers d'autres pays.

Alors que le lancement du Business Hub™ canadien sera la plus grande priorité de Tenet en 2022, ses opérations chinoises resteront le principal générateur de revenus de la Société au cours de l'année. La Chine a été la première rampe de lancement du Business Hub™ de la Société et pour cause. On estime que la Chine compte plus de 40 millions de PME et plus de 70 millions de micro-entreprises et cette richesse d'utilisateurs et de clients potentiels continuera d'offrir des opportunités de croissance exceptionnelles à la Société pour les années à venir. Tenet prévoit de continuer à utiliser l'approche de cibler différentes industries qui a si bien fonctionné jusqu'à présent pour continuer à développer ses opérations en Chine. En particulier, le secteur de la chaîne d'approvisionnement des biens de consommation devrait à nouveau être en tête des revenus de la Société en 2022. Le Business Hub™ chinois dessert le secteur par l'entremise de divers programmes et événements, tels que son programme de financement des fournisseurs de JD.com, lors de festivals de magasinage chinois et par plusieurs types de clients allant des influenceurs de médias sociaux aux distributeurs de biens de consommation à grande échelle.

En termes de rentabilité potentielle, le secteur industriel pour lequel la Société a le plus d'enthousiasme est le secteur des technologies propres, dans lequel Tenet prévoit plonger en 2022 avec sa plateforme innovante i3060. Alors que la Chine et les pays du monde entier recherchent des solutions de technologies propres pour lutter contre le changement climatique, la capacité de la plateforme i3060 à numériser l'étude de faisabilité et le cycle de vie des projets d'énergie propre rend Tenet bien placé pour tirer parti des opportunités de technologies propres, ce qui pourrait représenter jusqu'à 8 % du chiffre d'affaires de la Société en 2022.

Une partie de la stratégie de Tenet sur les marchés des capitaux pour 2022 reste ce qu'elle était pour 2021, à savoir que les titres de la Société soient cotés sur des bourses de premier rang sur certains des marchés des capitaux les plus importants au monde. Bien que la Société n'ait pas reçu d'échéancier quant à la date à laquelle le processus d'examen de la SEC pourrait être achevé, Tenet prévoit de continuer à travailler en collaboration avec la SEC en vue d'un éventuel retour de ses titres sur le Nasdaq en 2022. Entre temps, la Société prendra des mesures pour que ses actions ordinaires soient cotées sur d'autres bourses de premier rang en 2022 au Royaume-Uni et au Canada. Tenet estime que la cotation de ses titres sur des bourses de premier rang à Londres et à Toronto fournira à la Société un meilleur accès au capital et à un bassin diversifié d'investisseurs et positionnera la Société à atteindre ses objectifs, peu importe la durée du processus d'examen de sa déclaration d'inscription par la SEC.

Malgré le retard dans le lancement de son Business Hub™ canadien et le retardement de ses revenus liés au secteur de l'assurance en Chine, la Société n'a pas jugé nécessaire de réviser ses prévisions pour 2022, car elle estime que d'autres sources de revenus compenseront les retards.

Résumé des résultats financiers de l'exercice 2021

En résumé, la Société a généré un chiffre d'affaires de 103 632 774 $ en 2021 (comparativement à 42 698 047 $ pour l'exercice 2020). Le total des dépenses pour l'exercice 2021 s'est élevé à 153 806 561 $, comparativement à 47 359 548 $ en 2020.

La perte nette de l'exercice était de 48 561 968 $ comparativement à 5 513 511 $ en 2020. Tous les détails sur les résultats financiers de 2021 de la Société se trouvent dans les « Audited Consolidated Financial Statements and Management's Discussion and Analysis (MD&A) » pour les exercices terminés les 31 décembre 2021 et 2020, disponibles sur www.sedar.com.

Tenet organisera un webinaire pour les investisseurs le mardi 3 mai à 16 h 30 HE, où le PDG Johnson Joseph et le directeur financier Jean Landreville discuteront des résultats financiers du quatrième trimestre 2021. L'inscription à l'événement est disponible sur : https://tinyurl.com/8z5pja7e. Veuillez soumettre vos questions relatives aux résultats du quatrième trimestre à l'avance à cathy@chfir.com ou mark.schwalenberg@mzgroup.us.

À propos du Groupe Tenet Fintech Inc. :

Le Groupe Tenet Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine de l'intelligence artificielle et des technologies financières (Fintech). Toutes les références à Tenet dans ce communiqué de presse, sauf indication explicite, incluent Tenet et toutes ses filiales. Les filiales de Tenet fournissent divers services analytiques et d'intelligence artificielle aux entreprises et aux institutions financières par l'entremise de divers Business Hubs™ pour créer un écosystème global où l'analyse de données et l'intelligence artificielle sont utilisées pour créer des opportunités d'affaire et faciliter des transactions B2B entre les membres de l'écosystème. Veuillez s'il vous plait visiter notre site internet pour plus d'informations : http://www.tenetfintech.com

Déclarations prospectives :

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que « anticiper », « croit », « pourrait », « devrait », « s'attend », « prévoit », « estime », « anticipe », « espère » ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs.

