Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 26 septembre 2023) - Le Groupe Tenet Fintech Inc. (CSE : PKK) (OTC Pink : PKKFF) (« Tenet » ou la « Société »), un fournisseur novateur de services analytiques et opérateur du Cubeler® Business Hub, a le plaisir d'annoncer qu'elle a déposé les documents de l'assemblée (les « Documents de l'assemblée ») dans le cadre d'une assemblée extraordinaire des actionnaires de la Société qui se tiendra le 26 octobre 2023 à 10 h 00 HNE (l'« Assemblée »). Les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés pourront assister et voter à l'Assemblée en personne et également accéder à l'Assemblée par Internet ou par téléphone. De plus amples informations concernant l'Assemblée peuvent être trouvées dans les Documents de l'assemblée déposés sous le profil de la Société à l'adresse www.SEDARPLUS.ca. Les actionnaires inscrits à la fin de la journée du 5 septembre 2023 ont le droit de recevoir un avis de convocation et de voter à l'Assemblée et sont encouragés à voter par procuration avant l'Assemblée par l'une des méthodes décrites dans les Documents de l'assemblée.

Lors de l'Assemblée, il sera demandé aux actionnaires d'augmenter la taille du conseil à cinq administrateurs, d'élire des administrateurs indépendants supplémentaires pour siéger jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires et d'approuver l'émission de 7 720 000 $ CA de titres de la Société à certaines « Parties liés » de la Société.

Mayco Quiroz, un administrateur actuel de la Société, a décidé de démissionner de son poste à compter de la clôture de l'Assemblée afin d'occuper le poste de Chef de l'exploitation de la Société. En conséquence, le conseil d'administration a déterminé qu'il est dans le meilleur intérêt de la Société de nommer un nouvel administrateur indépendant pour remplacer M. Quiroz au conseil d'administration. Le conseil d'administration a également déterminé qu'il était dans le meilleur intérêt de la Société d'augmenter la taille du conseil à cinq administrateurs comparativement à quatre administrateurs actuels afin de nommer un administrateur indépendant supplémentaire et sollicite l'autorisation des actionnaires à cet effet. Veuillez consulter les Documents de l'assemblée pour obtenir des informations concernant les candidats de la Société et d'autres informations importantes.

Les lois sur les valeurs mobilières applicables et les politiques de la Bourse des valeurs canadiennes exigent que la Société obtienne une « approbation minoritaire » (telle que définie dans le Règlement multilatéral 61-101) pour l'émission de titres à des parties liées dans le cadre d'un financement par placement privé de la Société (le "Offre"). Veuillez consulter les communiqués de presse datés du 29 juin 2028, du 18 août 2023 et du 8 septembre 2023 pour plus d'informations sur l'Offre. En conséquence, lors de l'Assemblée, la Société demandera l'approbation des actionnaires minoritaires de la Société pour l'émission de titres dans le cadre de l'Offre à certaines Parties liées. Veuillez consulter les Documents de l'assemblée pour plus d'informations.

Pour plus d'informations concernant les points à examiner lors de l'Assemblée, les actionnaires de la société devraient réviser en détails les Documents de l'assemblée, qui contiennent des informations importantes concernant l'Assemblée et les éléments à considérés par les actionnaires de la Société. Des copies des Documents de l'assemblée sont disponibles sur https://www.meetingdocuments.com/TSXT/PKK et sur le profil de Tenet sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca.

À propos du Groupe Tenet Fintech Inc. :

Le Groupe Tenet Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine de l'intelligence artificielle et des technologies financières (Fintech). Toutes les références à Tenet dans ce communiqué de presse, sauf indication explicite, incluent Tenet et toutes ses filiales. Les filiales de Tenet fournissent divers services analytiques et d'intelligence artificielle aux entreprises et aux institutions financières par l'entremise du Cubeler® Business Hub, un écosystème global où l'analyse de données et l'intelligence artificielle sont utilisées pour créer des opportunités d'affaire et faciliter des transactions B2B entre les membres de l'écosystème. Pour plus d'informations : https://www.tenetfintech.com/

Déclarations prospectives :

Certaines déclarations incluses dans ce communiqué de presse constituent des « déclarations prospectives » en vertu de la loi canadienne sur les valeurs mobilières, y compris les déclarations concernant les opérations et les investissements futurs de et dans la Société et toute déclaration basée sur l'évaluation et les hypothèses de la direction et des informations accessibles au public concernant la Société. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. La Société prévient que ses plans et hypothèses pourraient ne pas se matérialiser et que les conditions économiques actuelles rendent ces hypothèses, bien que raisonnables au moment où elles ont été formulées, sujettes à une plus grande incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de termes tels que « croit », « s'attend à », « anticipe », « suppose », « perspective », « planifie », « cible » ou d'autres mots similaires. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures et impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels de la Société soient sensiblement différents des perspectives ou des résultats, performances ou réalisations futurs sous-entendus par ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Les facteurs de risque importants qui pourraient affecter les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comprennent, mais sans s'y limiter, une société holding ayant des activités importantes en Chine ; les conditions économiques et commerciales générales, y compris les facteurs ayant une incidence sur les activités de la Société en Chine, tels que les pandémies (ex. : COVID-19) ; les évolutions législatives et/ou réglementaires ; les conditions financières mondiales, le rapatriement des bénéfices ou le transfert de fonds de la Chine au Canada, les opérations dans des juridictions étrangères et l'exposition possible à la corruption, aux pots-de-vin ou aux troubles civils ; les actions des régulateurs ; les incertitudes des enquêtes, des procédures ou d'autres types de réclamations et de litiges ; le calendrier et l'achèvement des programmes d'immobilisations ; liquidités et ressources en capital, flux de trésorerie d'exploitation négatifs et financement supplémentaire, dilution due à un financement supplémentaire ; performance financière et échéancier du capital ; et d'autres risques détaillés de temps à autre dans les rapports déposés par la Société auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada, aux États-Unis ou dans d'autres juridictions. Nous renvoyons les investisseurs potentiels à la section « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de la Société. Le lecteur est prié d'examiner attentivement ces risques et incertitudes et de ne pas se fier indûment aux informations prospectives.

Les déclarations prospectives reflètent les informations à la date à laquelle elles sont faites. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives pour refléter des événements futurs, des changements de circonstances ou des changements de croyances, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Dans le cas où la Société mettrait à jour une déclaration prospective, aucune déduction ne devrait être faite que la Société fera des mises à jour supplémentaires en ce qui concerne cette déclaration, des questions connexes ou toute autre déclaration prospective.

