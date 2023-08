Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 29 août 2023) - Le Groupe Tenet Fintech Inc. (CSE: PKK) (OTC Pink: PKKFF) (« Tenet » ou la « Société »), un fournisseur novateur de services analytiques et opérateur du Cubeler® Business Hub, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et ses faits saillants opérationnels pour les périodes de trois et six mois terminées le 30 juin 2023 et le 30 juin 2022. Une perturbation au niveau de la direction exécutive de la Société pendant environ les deux tiers du deuxième trimestre a limité le développement commercial et les progrès opérationnels de la Société autant en Chine qu'au Canada. Tenet a généré 16,7 M $ de revenus et a enregistré une perte nette de 6,4 M $ pour la période. Tous les montants exprimés sont en dollars canadiens.

Faits saillants financiers du deuxième trimestre :

Revenu total de 16,8 M $

BAIIA* de (3,9 M $)

Perte nette de 6,4 M $

* Le BAIIA est une mesure financière non-IFRS fournie pour aider les lecteurs à déterminer la capacité de la Société à générer des flux de trésorerie liés à l'exploitation et à couvrir les charges financières. Il est également largement utilisé à des fins d'évaluation d'entreprises. Cette mesure n'a pas de signification normalisée prescrite par les IFRS et peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés.

Le BAIIA est égal au résultat avant impôts sur les bénéfices, amortissement des immobilisations corporelles, amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation, amortissement des immobilisations incorporelles, amortissement des frais d'émission de financement et frais financiers, tels que définis à la note 18.4 des États financiers consolidés intermédiaires résumés non audités pour les périodes de trois et six mois terminées le 30 juin 2023.

Rapprochement de la perte nette au BAIIA pour la période de 3 mois terminée le 30 juin 2023

Perte nette (6 453 557 $) Impôts sur le revenu (récupération) (52 857 $) Charges financières 215 658 $ Amortissement des immobilisations corporelles 50 744 $ Amortissement des actifs au titre du droit d'utilisation 196 753 $ Amortissement des immobilisations incorporelles 2 077 625 $ Amortissement des frais d'émission du financement 16 878 $ BAIIA (3 948 756 $)

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS FINANCIERS ET D'EXPLOITATION DU DEUXIÈME TRIMESTRE

Les opérations de la Société en Chine et au Canada ont été considérablement affectées par une perturbation au sein de son équipe de direction au cours du deuxième trimestre 2023. Le développement et l'achèvement des piliers de réseautage, de publicité et d'informations qui sont nécessaires pour finaliser le Cubeler® Business Hub de la Société au Canada ont été interrompu pendant une grande partie du trimestre, ainsi que la plupart des travaux liés au développement des premiers produits basés sur les données de la Société via sa filiale Tenoris3. Parallèlement, en Chine, les plans de la Société visant à lancer de nouveaux projets, afin de principalement fournir des services et collecter des données sur un spectre plus large de l'économie chinoise, ont également été suspendus jusqu'à ce que la situation au niveau de sa direction puisse être résolue.

Les progrès limités réalisés par la Société au Canada au cours du trimestre résident dans ses discussions continues avec des associations commerciales et des fournisseurs de logiciels liés à un grand nombre de petites et moyennes entreprises en vue d'un éventuel partenariats stratégiques qui pourraient considérablement accélérer le rythme auquel les PME canadiennes s'inscrivent pour devenir membre du Cubeler® Business Hub. Et tandis que la diversification industrielle en Chine a été suspendue au cours du trimestre, le niveau d'activité dans les secteurs industriels déjà desservis par la Société a commencé à rebondir au cours du trimestre après des trimestres successifs de baisse d'activité en raison des restrictions liées au COVID-19 dans le pays.

En résumé, la Société a généré des revenus de 16 776 714 $ pour la période de trois mois et de 26 270 518 $ pour la période de six mois terminée le 30 juin 2023, comparativement à 32 432 228 $ pour la période de trois mois et 67 173 688 $ pour la période de six mois terminée le 30 juin 2023 2022.

Les dépenses totales avant impôts pour le trimestre se sont élevées à 23 283 128 $ comparativement à 37 511 624 $ pour la même période en 2022. La perte nette du deuxième trimestre 2023 était de 6 453 557 $ comparativement à une perte nette de 6 332 672 $ pour la même période en 2022.

Tous les détails des résultats financiers de la Société pour le deuxième trimestre 2023 sont disponibles dans les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités et dans le rapport de gestion (MD&A) pour les périodes de trois et six mois terminées le 30 juin 2023 et le 30 juin 2022 qui sont disponibles sur www.sedarplus.ca.

Tenet tiendra une conférence téléphonique le mercredi 30 août à 9 h 00 HAE, au cours de laquelle le président et chef de la direction Johnson Joseph et le directeur financier Jean Landreville discuteront des résultats financiers du deuxième trimestre 2023. L'inscription à l'événement est disponible à : https://app.webinar.net/oOqWpE4Bazj

À propos du Groupe Tenet Fintech Inc. :

Le Groupe Tenet Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine de l'intelligence artificielle et des technologies financières (Fintech). Toutes les références à Tenet dans ce communiqué de presse, sauf indication explicite, incluent Tenet et toutes ses filiales. Les filiales de Tenet fournissent divers services analytiques et d'intelligence artificielle aux entreprises et aux institutions financières par l'entremise du Cubeler® Business Hub, un écosystème global où l'analyse de données et l'intelligence artificielle sont utilisées pour créer des opportunités d'affaire et faciliter des transactions B2B entre les membres de l'écosystème. Pour plus d'informations : https://www.tenetfintech.com/

Pour toute information, veuillez contacter :

Tenet Fintech Group Inc.

Christina Boyd, Directrice, relations avec les investisseurs et communications

416-428-9954

cboyd@tenetfintech.com

Johnson Joseph, Président et chef de la direction

514-340-7775 poste : 501

investors@tenetfintech.com

CHF Capital Markets

Cathy Hume, Chef de la direction

416-868-1079 poste : 251

cathy@chfir.com

Connectez avec le Groupe Tenet Fintech Inc. sur les réseaux sociaux :

Twitter: @Tenetfintech

Facebook: @Tenetfintech

LinkedIn: Tenet Fintech

YouTube: Tenet Fintech

Déclarations prospectives :

Certaines déclarations incluses dans ce communiqué de presse constituent des « déclarations prospectives » en vertu de la loi canadienne sur les valeurs mobilières, y compris les déclarations concernant les opérations et les investissements futurs de et dans la Société et toute déclaration basée sur l'évaluation et les hypothèses de la direction et des informations accessibles au public concernant la Société. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. La Société prévient que ses plans et hypothèses pourraient ne pas se matérialiser et que les conditions économiques actuelles rendent ces hypothèses, bien que raisonnables au moment où elles ont été formulées, sujettes à une plus grande incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de termes tels que « croit », « s'attend à », « anticipe », « suppose », « perspective », « planifie », « cible » ou d'autres mots similaires. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures et impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels de la Société soient sensiblement différents des perspectives ou des résultats, performances ou réalisations futurs sous-entendus par ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Les facteurs de risque importants qui pourraient affecter les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comprennent, mais sans s'y limiter, une société holding ayant des activités importantes en Chine ; les conditions économiques et commerciales générales, y compris les facteurs ayant une incidence sur les activités de la Société en Chine, tels que les pandémies (ex. : COVID-19) ; les évolutions législatives et/ou réglementaires ; les conditions financières mondiales, le rapatriement des bénéfices ou le transfert de fonds de la Chine au Canada, les opérations dans des juridictions étrangères et l'exposition possible à la corruption, aux pots-de-vin ou aux troubles civils ; les actions des régulateurs ; les incertitudes des enquêtes, des procédures ou d'autres types de réclamations et de litiges ; le calendrier et l'achèvement des programmes d'immobilisations ; liquidités et ressources en capital, flux de trésorerie d'exploitation négatifs et financement supplémentaire, dilution due à un financement supplémentaire ; performance financière et échéancier du capital ; et d'autres risques détaillés de temps à autre dans les rapports déposés par la Société auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada, aux États-Unis ou dans d'autres juridictions. Nous renvoyons les investisseurs potentiels à la section « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de la Société.

Le lecteur est prié d'examiner attentivement ces risques et incertitudes et de ne pas se fier indûment aux informations prospectives.

Les déclarations prospectives reflètent les informations à la date à laquelle elles sont faites. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives pour refléter des événements futurs, des changements de circonstances ou des changements de croyances, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Dans le cas où la Société mettrait à jour une déclaration prospective, aucune déduction ne devrait être faite que la Société fera des mises à jour supplémentaires en ce qui concerne cette déclaration, des questions connexes ou toute autre déclaration prospective.

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/178929