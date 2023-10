Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 5 octobre 2023) - Le Groupe Tenet Fintech Inc. (CSE: PKK) (OTC Pink: PKKFF) (« Tenet » ou la « Société »), un fournisseur novateur de services analytiques et opérateur du Cubeler® Business Hub, est heureuse d'annoncer la signature d'un accord de marketing et de promotion stratégique avec Blubooks (https://www.blubooks.co), un cabinet de comptabilité infonuagique spécialisé dans la tenue de livres, l'impôt sur le revenu et la conformité aux taxes de vente à l'échelle mondiale.

« Nous sommes très enthousiasmés par ce nouveau partenariat avec Blubooks qui, selon nous, contribuera à accroître davantage l'adhésion au Cubeler® Business Hub au Canada », a déclaré Marc Pearson, Vice-président, canaux mondiaux et alliances à la filiale Cubeler Inc. de Tenet. « C'est grâce à des partenariats comme ceux-ci que nous pourrons promouvoir plus efficacement les avantages du Hub auprès de la communauté des PME canadiennes. Travailler avec des sociétés de services de tenu de livres comme Blubooks et leurs approbation et promotion de nos services auprès de leurs clients PME, pendant qu'en retour nous encourageons les PME en général à travailler avec des sociétés de services de tenu de livres afin de maximiser les bénéfices de leur adhésion au Cubeler® Business Hub est une proposition gagnante-gagnante et rapproche notre filiale Tenoris3 des données financières des PME qui constitueront la fondation de son offre de produits d'analyse et d'IA basés sur les données », a ajouté M. Pearson.

Blubooks propose des solutions comptables expertes aux propriétaires de petites et moyennes entreprises. Les services comprennent la tenue de livres, l'assistance fiscale et l'intégration de logiciels. Les produits et services Blubooks servent de guichet unique qui gère tout, de l'impôt sur le revenu au conseil stratégique. Le partenariat entre Tenet et Blubooks améliore la visibilité et l'accessibilité du Cubeler® Business Hub et fait la promotion des avantages d'adhésion pour les PME. Blubooks offrira à ses clients des opportunités d'adhésion au Cubeler® Business Hub en tant que service à valeur ajoutée et Cubeler fournira des incitatifs aux nouveaux membres afin qu'ils soient actifs sur la plateforme pour bénéficier pleinement des produits et services qui leur seront disponibles via le Cubeler® Business Hub.

« Ce partenariat est très excitant. Il aura un impact sur un grand nombre de propriétaires de petites et moyennes entreprises avec lesquels nous travaillons partout au Canada », a déclaré Andrew Weinhardt, cofondateur de Blubooks. « Cette relation nous permet d'apporter une réelle valeur ajoutée à nos clients. Les outils de Cubeler pour fournir des informations, accéder au capital, établir des liens et aider les membres à promouvoir leurs produits et services créent réellement un lieu centralisé permettant aux entreprises de profiter leur potentiel de croissance. Nous sommes impatients de partager cela avec notre réseau de clients et sommes très enthousiasmés par ce partenariat », a ajouté M. Weinhardt.

À la suite de son communiqué de presse du 15 septembre 2023 concernant la signature d'un accord d'alliance stratégique avec Certified Bookkeepers of Canada, Tenet prévoit de conclure des accords similaires avec des sociétés de services de tenu de livres à travers le Canada dans les semaines et les mois à venir pour aider à accélérer la croissance des membres sur le Cubeler® Business Hub.

À propos du Groupe Tenet Fintech Inc. :

Le Groupe Tenet Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine de l'intelligence artificielle et des technologies financières (Fintech). Toutes les références à Tenet dans ce communiqué de presse, sauf indication explicite, incluent Tenet et toutes ses filiales. Les filiales de Tenet fournissent divers services analytiques et d'intelligence artificielle aux entreprises et aux institutions financières par l'entremise du Cubeler® Business Hub, un écosystème global où l'analyse de données et l'intelligence artificielle sont utilisées pour créer des opportunités d'affaire et faciliter des transactions B2B entre les membres de l'écosystème. Pour plus d'informations : https://www.tenetfintech.com/

Pour toute information, veuillez contacter :

Tenet Fintech Group Inc.

Christina Boyd, Directrice, relations avec les investisseurs et communications

416-428-9954

cboyd@tenetfintech.com

CHF Capital Markets

Cathy Hume, Chef de la direction

416-868-1079 poste : 251

cathy@chfir.com

Déclarations prospectives :

Certaines déclarations incluses dans ce communiqué de presse constituent des « déclarations prospectives » en vertu de la loi canadienne sur les valeurs mobilières, y compris les déclarations concernant les opérations et les investissements futurs de et dans la Société et toute déclaration basée sur l'évaluation et les hypothèses de la direction et des informations accessibles au public concernant la Société. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. La Société prévient que ses plans et hypothèses pourraient ne pas se matérialiser et que les conditions économiques actuelles rendent ces hypothèses, bien que raisonnables au moment où elles ont été formulées, sujettes à une plus grande incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de termes tels que « croit », « s'attend à », « anticipe », « suppose », « perspective », « planifie », « cible » ou d'autres mots similaires. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures et impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels de la Société soient sensiblement différents des perspectives ou des résultats, performances ou réalisations futurs sous-entendus par ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Les facteurs de risque importants qui pourraient affecter les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comprennent, mais sans s'y limiter, une société holding ayant des activités importantes en Chine ; les conditions économiques et commerciales générales, y compris les facteurs ayant une incidence sur les activités de la Société en Chine, tels que les pandémies (ex. : COVID-19) ; les évolutions législatives et/ou réglementaires ; les conditions financières mondiales, le rapatriement des bénéfices ou le transfert de fonds de la Chine au Canada, les opérations dans des juridictions étrangères et l'exposition possible à la corruption, aux pots-de-vin ou aux troubles civils ; les actions des régulateurs ; les incertitudes des enquêtes, des procédures ou d'autres types de réclamations et de litiges ; le calendrier et l'achèvement des programmes d'immobilisations ; liquidités et ressources en capital, flux de trésorerie d'exploitation négatifs et financement supplémentaire, dilution due à un financement supplémentaire ; performance financière et échéancier du capital ; et d'autres risques détaillés de temps à autre dans les rapports déposés par la Société auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada, aux États-Unis ou dans d'autres juridictions. Nous renvoyons les investisseurs potentiels à la section « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de la Société. Le lecteur est prié d'examiner attentivement ces risques et incertitudes et de ne pas se fier indûment aux informations prospectives.

Les déclarations prospectives reflètent les informations à la date à laquelle elles sont faites. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives pour refléter des événements futurs, des changements de circonstances ou des changements de croyances, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Dans le cas où la Société mettrait à jour une déclaration prospective, aucune déduction ne devrait être faite que la Société fera des mises à jour supplémentaires en ce qui concerne cette déclaration, des questions connexes ou toute autre déclaration prospective.

