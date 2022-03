Tenet ajoute aux capacités du Business Hub(TM) avec des opportunités pour l'industrie du transport par camionnage

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 21 mars 2022) - Le Groupe Tenet Fintech Inc. (CSE: PKK) (OTC Pink: PKKFF) (« Tenet » ou la « Société »), une société fournisseur de services Fintech et gestionnaire du Business Hub™, a annoncé aujourd'hui avoir lancé la plateforme Yun Fleet en lien avec son écosystème Business Hub ™ chinois pour offrir des opportunités d'expédition et de transport à l'industrie chinoise du transport par camionnage résultant des transactions effectuées sur le Hub.

Le transport par camionnage est le mode de transport de marchandises le plus répandu en Chine. La Chine possède l'un des plus grands réseaux routiers au monde, derrière seulement les États-Unis. Dix ports de Chine continentale figurent parmi les 30 premiers ports à conteneurs au monde, le port de Shanghai étant de loin le plus fréquenté au monde. L'augmentation de la croissance intérieure et le développement rapide des infrastructures routières devraient continuer à profiter à l'industrie chinoise du camionnage pour les années à venir. Selon la société de recherche mondiale IBISWorld, les revenus de l'industrie devraient atteindre 127 milliards de dollars américains en 2022. Mais malgré son profil impressionnant, l'industrie souffre de diverses lacunes. Les camions transportent plus de 80% des marchandises du pays, mais l'industrie du camionnage reste très fragmentée et inefficace. Le South China Morning Post estime qu'il y a entre 18 et 30 millions de camionneurs en Chine. La plupart d'entre eux sont des camionneurs propriétaires-exploitants qui possèdent plus de 90% des camions sur les routes. Ces camions restent vides environ 40% du temps parce que leurs propriétaires passent en moyenne trois jours pour trouver des expéditions pour eux.

« Le transport par camionnage joue un rôle essentiel dans l'économie chinoise, impactant pratiquement tous les secteurs, de l'agriculture à la construction, en passant par la fabrication et la vente au détail », a commenté le PDG de Tenet China, Liang Qiu. « Avec l'expansion continue de notre écosystème Business Hub™ et à mesure que nous nous impliquons dans de plus en plus d'industries, cela facilite de plus en plus de transactions et génère inévitablement un nombre croissant d'opportunités d'expédition. L'idée derrière la plateforme Yun Fleet est d'inviter les millions de camionneurs propriétaires-exploitants du pays à rejoindre la plateforme pour être potentiellement jumelés aux opportunités d'expédition créées par le Hub. Bien que Tenet ne soit pas la première entreprise à reconnaître et à essayer de résoudre les inefficacités de l'industrie chinoise du transport par camionnage, ce crédit devrait revenir à la plateforme Full Truck Alliance, le fait que nous générons des opportunités d'expédition plutôt que d'avoir à les rechercher, nous permettra de travailler en partenariat avec d'autres plateformes d'expédition plutôt que de les concurrencer. En fin de compte, notre objectif reste le même, et c'est d'attirer autant d'entreprises que possible dans notre écosystème Business Hub™. Le lancement de la plateforme Yun Fleet nous offre un autre moyen d'atteindre cet objectif tout en continuant à ajouter aux capacités du Hub ».

Yun Fleet effectue le jumelage des camionneurs aux opportunités d'expédition en fonction de facteurs tels que la proximité, la disponibilité des flottes, la nécessité ou non d'un contrôle climatique et d'une variété d'autres facteurs pour optimiser l'efficacité des coûts et du temps pour les expéditeurs et les camionneurs. En plus des opportunités d'expédition, les membres de Yun Fleet sont également éligibles pour d'autres services Business Hub™, y compris les services de financement et d'assurance.

Tenet a également annoncé aujourd'hui que la Société déposera ses résultats financiers audités de fin d'année 2021 le 29 avril 2022.

Le Groupe Tenet Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine de l'intelligence artificielle et des technologies financières (Fintech). Les filiales de Tenet fournissent divers services analytiques et d'intelligence artificielle aux institutions financières et aux entreprises par l'entremise du Business Hub™, un écosystème où l'analyse de données et l'intelligence artificielle sont utilisées pour faciliter les transactions entre les membres de l'écosystème. Pour plus d'informations : http://www.Tenetfintechgroup.com.

