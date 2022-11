Tenet annonce un chiffre d'affaires de 21,6M $ pour le troisième trimestre 2022, affectée par l'impact des conditions économiques en Chine

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 29 novembre 2022) - Le Groupe Tenet Fintech Inc. (CSE: PKK) (OTC Pink: PKKFF) (« Tenet » ou la « Société »), un innovant fournisseur de services d'IA et opérateur du Business Hub™, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et ses faits saillants opérationnels pour les périodes de trois et neuf mois closes le 30 septembre 2022. L'économie chinoise dans son ensemble a continué de souffrir des effets des blocages sporadiques du COVID-19 imposés par le gouvernement tout au long du trimestre, qui ont eu un impact sur les opérations de la Société. Tenet a averti que ses résultats du troisième trimestre, associés aux conditions économiques difficiles qui prévalent en Chine, entraîneront probablement un chiffre d'affaires de 2022 inférieur aux prévisions mises à jour pour la dernière fois en mai 2022.

Tenet a généré 21,6M $ de revenus au troisième trimestre et a enregistré une perte nette de 7,7M $, pendant que la Société continue d'investir pour lancer ses opérations nord-américaines au quatrième trimestre de 2022 et diversifier ses sources de revenus. Tous les montants exprimés sont en dollars canadiens.

Faits saillants financiers du troisième trimestre:

Revenu total de 21,6M $

BAIIA ajusté de (3,8M $)

Perte nette de (7,7M $)

Résumé de l'évolution trimestrielle du chiffre d'affaires, du BAIIA ajusté et du bénéfice (perte) net



T3 2022

T2 2022 T1 2022 T4 2021 T3 2021 Revenus 21 585 258$ 32 432 228$ 34 741 460$ 33 048 249$ 25 695 570$ Dépenses1 25 369 965$ 35 428 207$ 35 309 665$ 33 226 492$ 24 195 016$ BAIIA ajusté2 (3 784 707$) (2 995 979$) (568 205$) (178 245$) 1 500 555$ Bénéfice net (perte)3 (7 715 209$) (6 332 672$) (3 359 601$) (49 994 623$) 1 526 286$

1 Les dépenses, pour les fins de calcule du BAIIA ajusté, excluent les intérêts, les impôts, la dépréciation (y compris la dépréciation des actifs intangibles), la perte à règlement de la dette, le gain à l'achat à des conditions avantageuses et l'amortissement

2 BAIIDA ajusté est égal au bénéfice (perte) avant charges financières, impôts, dépréciation, amortissement et dépréciation des actifs intangibles, perte à l'extinction de la dette, gain sur achat à bas prix et amortissement

3 La perte nette pour T4 2021 comprend un total de 4 218 826 $ de charges de dépréciation liées à l'acquisition de la plateforme Heartbeat par la Société. Une partie des charges de dépréciation pourrait être annulée à l'avenir à mesure que la plateforme apportera des contributions plus substantielles aux revenus de la Société.

Faits saillants des opérations du troisième trimestre:

Plus de 1 000 chauffeurs de camions enregistrés sur la plateforme d'expédition et de transport YunFleet en Chine

1,7M $ de revenus provenant des services liés à l'assurance

1,1M $ de revenus générés par la plateforme YunFleet

Plus de 2 000 PME préenregistrées pour le lancement du Business Hub™ au Canada

À PROPOS DU RÉSUMÉ DES RÉSULTATS FINANCIERS ET D'EXPLOITATION DU TROISIÈME TRIMESTRE

Bien que les fermetures liées au COVID-19 aient continué à entraver l'économie chinoise et les opérations de la Société au cours du trimestre, Tenet a quand même pu progresser sur certains éléments importants de son plan d'affaires en Chine. La Société a pu continuer à diversifier ses sources de revenus et à créer des synergies entre ses offres.

Les PME canadiennes ont continué de répondre très favorablement à la proposition de valeur de la Société, ce qui a aidé au Business Hub™ de Tenet à dépasser les 2 000 préinscriptions de PME au cours du trimestre. La Société a été en mesure de formuler son offre publicitaire initiale aux annonceurs potentiels qui souhaiteraient cibler les propriétaires et les dirigeants de PME, positionnant Tenet pour enregistrer ses premiers revenus au Canada au cours du quatrième trimestre 2022.

En résumé, la Société a généré des revenus de 21 585 258 $ pour la période de trois mois et de 88 758 946 $ pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2022, comparativement à 25 695 570 $ pour la période de trois mois et à 70 584 525 $ pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2021.

Les dépenses totales avant impôts pour le trimestre se sont élevées à 30 164 621 $, comparativement à 23 312 024 $ pour la même période en 2021. La perte nette pour le troisième trimestre de 2022 était de 7 715 209 $ comparativement à un bénéfice net de 1 526 286 $ pour la même période en 2021.

Les détails des résultats financiers de la Société pour le troisième trimestre de 2022 se retrouvent dans les « Unaudited Condensed Interim Consolidated Financial Statements and Management's Discussion and Analysis (MD&A) » pour les périodes de trois et neuf mois terminées le 30 septembre 2022, et 2021, disponibles sur www.sedar.com.

Tenet organisera un webinaire pour les investisseurs le mercredi 30 novembre à 8 h 30 HNE, où le président et chef de la direction Johnson Joseph et le chef des opérations financières Jean Landreville discuteront des résultats financiers du troisième trimestre 2022. Ceux qui souhaitent assister au webinaire peuvent s'inscrire à l'événement sur : https://app.webinar.net/rx0dwdpwzZn

À propos du Groupe Tenet Fintech Inc. :

Le Groupe Tenet Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine de l'intelligence artificielle et des technologies financières (Fintech). Toutes les références à Tenet dans ce communiqué de presse, sauf indication explicite, incluent Tenet et toutes ses filiales. Les filiales de Tenet fournissent divers services analytiques et d'intelligence artificielle aux entreprises et aux institutions financières par l'entremise du Business Hub™, un écosystème global où l'analyse de données et l'intelligence artificielle sont utilisées pour créer des opportunités d'affaire et faciliter des transactions B2B entre les membres de l'écosystème. Pour plus d'informations : http://www.tenetfintech.com

Déclarations prospectives :

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que « anticiper », « croit », « pourrait », « devrait », « s'attend », « prévoit », « estime », « anticipe », « espère » ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs.

