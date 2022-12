Tenet annonce un financement par placement privé d'un maximum de 7 M$ par débentures convertibles non garanties en attendant son offre publique par prospectus

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 23 décembre 2022) - Le Groupe Tenet Fintech Inc. (CSE: PKK) (OTC Pink: PKKFF) (« Tenet » ou la « Société »), un innovant fournisseur de services d'IA et opérateur du Business Hub™, a annoncé aujourd'hui avoir vendu 308 unités pour un produit brut de 3 080 000 $ CA lors de la première ronde d'un financement par placement privé dans le cadre duquel la Société peut vendre jusqu'à 700 unités pour un produit brut de 7 000 000 $ CA (le « Financement »).

Chaque unité vendue (une « Unité ») est composée de 10 000 $ CA, valeur nominale, de débentures convertibles non garanties (les « Débentures ») et de 10 000 bons de souscription (les « Bons de souscription ») pour acheter des actions ordinaires de la Société (« Actions ordinaires ") au prix de 2,00 $ CA par action à tout moment avant la date d'expiration des bons de souscription, sous réserve de certaines conditions. Les Débentures viendront à échéance vingt-quatre (24) mois à compter de la date de leur émission (la « Date d'échéance ») et les Bons de souscription expireront vingt-quatre (24) mois à compter de la date de leur émission (la « Date d'expiration »). Les Débentures porteront intérêt au taux de 10% par année, payable en espèces. Les intérêts seront payés mensuellement par Tenet, à compter du dernier jour du premier mois suivant la date d'émission des débentures.

De la date d'émission jusqu'à la Date d'expiration, à moins d'une conversion automatique, les investisseurs pourront choisir de convertir, en totalité ou en partie, la valeur nominale des Débentures en Actions ordinaires de la Société au prix de 1,00 $ CA par Action ordinaire. À tout moment avant la Date d'expiration, si les Actions ordinaires se négocient à un prix de 1,50 $ CA ou plus pendant trois (3) jours de bourse consécutifs, la valeur nominale restante des Débentures sera automatiquement convertie en Actions ordinaires au prix de 1,00 $ CA par Action ordinaire.

Certaines personnes qualifiées et certains courtiers inscrits en valeurs mobilières (les « Trouveurs ») peuvent aider la Société en ce qui concerne le Financement et pourraient recevoir de la Société, sous réserve de respect des lois sur les valeurs mobilières, une commission de Trouveur en espèces égale à 7% du produit brut du Financement qu'ils aident à placer, et une commission de bon de souscription de Trouveur égale à un nombre de bons de souscription représentant 7% du produit brut du Financement qu'ils aident à placer (le(s) « Bon(s) de souscription de Trouveur »). Chaque Bon de souscription de Trouveur permettra à son détenteur d'acheter une Action ordinaire pendant une période de vingt-quatre (24) mois suivant la date de son émission, à un prix d'exercice de 2,00 $ CA.

Les Débentures, les Actions ordinaires, les Bons de souscription et les Bons de souscription de Trouveur émis dans le cadre du Financement sont assujettis à une période de restriction de négociation de quatre mois et un jour à compter de la date de clôture du Financement. Tenet utilisera le produit du Financement pour le fonds de roulement lié à ses activités canadiennes. Tenet pourrait clôturer des rondes additionnelles de Financement pour un produit brut pouvant atteindre le montant maximum de 7 000 000 $ CA du Financement jusqu'à ce que la Société ait satisfait les dernières conditions et ait obtenu un reçu de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO), pour un prospectus définitif afin de procéder à son offre publique pour un financement d'un montant maximum de 30 000 000 $ CA.

À propos du Groupe Tenet Fintech Inc. :

Le Groupe Tenet Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine de l'intelligence artificielle et des technologies financières (Fintech). Toutes les références à Tenet dans ce communiqué de presse, sauf indication explicite, incluent Tenet et toutes ses filiales. Les filiales de Tenet fournissent divers services analytiques et d'intelligence artificielle aux entreprises et aux institutions financières par l'entremise du Business Hub™, un écosystème global où l'analyse de données et l'intelligence artificielle sont utilisées pour créer des opportunités d'affaire et faciliter des transactions B2B entre les membres de l'écosystème. Pour plus d'informations : http://www.tenetfintech.com

Pour toute information, veuillez contacter :

Groupe Tenet Fintech Inc.

Branka Petrovic, Communications et Relations aux investisseurs

437-778-7238

bpetrovic@tenetfintech.com

CHF Capital Markets

Cathy Hume, Chef de la direction

416-868-1079 poste : 251

cathy@chfir.com

MZ Group - MZ North America

Mark Schwalenberg, CFA

312-261-6430

mark.schwalenberg@mzgroup.us

Connectez avec le Groupe Tenet Fintech Inc. sur les réseaux sociaux :

Twitter: @Tenet_Fintech

Facebook: @Tenet

LinkedIn: Tenet

YouTube: Tenet Fintech

Déclarations prospectives :

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que « anticiper », « croit », « pourrait », « devrait », « s'attend », « prévoit », « estime », « anticipe », « espère » ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs.

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/149460