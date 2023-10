Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 12 octobre 2023) - Le Groupe Tenet Fintech Inc. (CSE: PKK) (OTC Pink: PKKFF) (« Tenet » ou la « Société »), un fournisseur novateur de services analytiques et opérateur du Cubeler® Business Hub (« Cubeler »), est heureuse d'annoncer qu'elle a signé un accord d'alliance stratégique avec l'Institut des PME de la Chambre de commerce du Canada (« CCC ») en tant que fournisseur de produits et de services à valeur ajoutée que les PME peuvent utiliser pour faire croître leurs entreprises.

L'Institut des PME (https://www.smeinstitute.ca/fr/) a été lancé par la CCC pour servir de guichet unique où les entreprises peuvent avoir accès à des produits et à des services destinés à aider les entreprises canadiennes à prospérer. Il s'agit d'une communauté de partenaires, de mentors et de pairs qui s'engagent pour la réussite collective des PME canadiennes.

Cubeler occupe une place de choix dans la section Marché (https://www.smeinstitute.ca/fr/marketplace/) du site web de l'Institut des PME, qui sert de répertoire et de passerelle vers des offres recommandées axées sur les PME, telles que celles proposées par Cubeler. Les personnes qui visitent la Marché peuvent désormais cliquer sur le lien fourni pour visiter le site web de Cubeler et s'inscrire pour devenir membres de la plateforme. Le Cubeler® Business Hub (https://www.cubeler.com/fr-ca/) est un écosystème conçu spécifiquement pour les PME. Il offre des produits et des services complémentaires à ceux proposés par l'Institut des PME, auxquels les chefs d'entreprise peuvent accéder et qu'ils peuvent utiliser pour contribuer à la croissance de leurs entreprises.

« Nous sommes fiers d'annoncer cette importante alliance avec le CCC, qui donne à Cubeler l'opportunité d'avoir une présence importante et privilégiée au sein de l'Institut des PME", a déclaré Marc Pearson, Vice-président, canaux mondiaux et alliances chez Cubeler. « Nous avons passé l'année dernière à cultiver notre relation avec la CCC, qui représente actuellement plus de 400 chambres de commerce, 100 associations membres et plus de 200 000 entreprises de tous les secteurs de l'économie et de toutes les régions du pays. Nous pensons que l'annonce d'aujourd'hui est une grande victoire pour toutes les PME canadiennes et nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec le plus grand réseau d'entreprises du Canada dans l'intérêt de nos membres collectifs », a ajouté M. Pearson.

La Chambre de commerce du Canada (https://chamber.ca/fr/) est le champion incontesté et le catalyseur de la réussite future des entreprises au Canada. Qu'il s'agisse de travailler avec le gouvernement sur des politiques favorables à l'économie ou de fournir des services qui informent le commerce et facilitent les échanges, elle donne à chacun de ses membres un aperçu des marchés, des concurrents et des tendances, une influence sur les décisions et les politiques qui conduisent à la réussite des entreprises et un impact sur les performances commerciales et économiques.

« Nous sommes ravis d'inclure Cubeler dans notre réseau de partenaires de l'Institut des PME de la Chambre de commerce du Canada. Notre mission est de doter les PME canadiennes des outils, des ressources et du soutien dont elles ont besoin pour s'adapter, croître et prospérer avec succès », a déclaré Priya Pandey, Directrice exécutive de l'Institut des PME. « Les produits et services de Cubeler seront une importante valeur ajoutée à notre plateforme de marché, ce qui nous permettra de travailler ensemble et de fournir aux PME les ressources essentielles dont elles ont besoin pour réussir », a ajouté Mme. Pandey.

À propos du Groupe Tenet Fintech Inc. :

Le Groupe Tenet Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine de l'intelligence artificielle et des technologies financières (Fintech). Toutes les références à Tenet dans ce communiqué de presse, sauf indication explicite, incluent Tenet et toutes ses filiales. Les filiales de Tenet fournissent divers services analytiques et d'intelligence artificielle aux entreprises et aux institutions financières par l'entremise du Cubeler® Business Hub, un écosystème global où l'analyse de données et l'intelligence artificielle sont utilisées pour créer des opportunités d'affaire et faciliter des transactions B2B entre les membres de l'écosystème. Pour plus d'informations : https://www.tenetfintech.com/

