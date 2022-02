Tenet entame la phase de préinscription du Business Hub(TM) canadien

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 18 février 2022) - Le Groupe Tenet Fintech Inc. (CSE: PKK) (OTC: PKKFF) (« Tenet » ou la « Société »), une société fournisseur de services Fintech et gestionnaire du Business Hub™, a annoncé aujourd'hui que la Société a commencé à accepter les préinscriptions des PME en vue du lancement de son Business Hub™ canadien.

À compter d'aujourd'hui, les propriétaires d'entreprises canadiennes peuvent visiter www.cubeler.com et cliquer sur le bouton « Préenregistrez-vous » pour préinscrire leur entreprise. La préinscription a été lancée alors que l'apparence de l'écosystème est en cours de rafraîchissement et que de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées, tel un Centre de ressources Covid-19 pour aider les entreprises à mieux sortir de la pandémie. Une campagne de marketing sur les réseaux sociaux pour souligner les avantages de la préinscription est également en préparation.

« Compte tenu des défis auxquels les PME du pays ont été confrontées au cours des trois dernières années, je crois que le lancement de notre Business Hub™ canadien sera plus pertinent que jamais en termes de proposition de valeur pour les entrepreneurs canadiens », a commenté le PDG de Tenet, Johnson Joseph. « Nous ne pourrions être plus enthousiastes à l'idée de commencer à travailler avec eux, car nous avons aucun doute que nous pouvons contribuer à leur succès. Donc, aux propriétaires de PME à travers le pays, si vous voulez un accès facile au financement, que vous voulez promouvoir vos produits et services, vous connecter et réseauter avec d'autres propriétaires d'entreprise, et avoir accès à du contenu exclusif et à des études de marché, le tout gratuitement, veuillez accepter ceci comme une invitation personnelle à devenir membre du Hub ! »

À propos du Groupe Tenet Fintech Inc. :

Le Groupe Tenet Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine de l'intelligence artificielle et des technologies financières (Fintech). Les filiales de Tenet fournissent divers services analytiques et d'intelligence artificielle aux institutions financières et aux entreprises par l'entremise du Business Hub™, un écosystème où l'analyse de données et l'intelligence artificielle sont utilisées pour faciliter les transactions entre les membres de l'écosystème. Pour plus d'informations : http://www.Tenetfintechgroup.com.

Déclarations prospectives :

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que « anticiper », « croit », « pourrait », « devrait », « s'attend », « prévoit », « estime », « anticipe », « espère » ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs.

