Tenet fait le point sur la revue de son prospectus et annonce une addition à son conseil d'administration

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 13 mars 2023) - Le Groupe Tenet Fintech Inc. (CSE: PKK) (OTC Pink: PKKFF) (« Tenet » ou la « Société »), un fournisseur de services d'IA innovant et opérateur des Business Hubs™, a annoncé aujourd'hui qu'elle continue de collaborer avec le processus de révision de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (la « CVMO ») de l'offre publique de prospectus simplifié d'un minimum de 20 000 000 $ CA et d'un maximum de 30 000 000 $ CA de la Société (le « Prospectus ») pour s'assurer que le Prospectus respecte les exigences énoncées au paragraphe 56(1) de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) de fournir une divulgation complète, véridique et claire de tous les faits importants relatifs aux valeurs mobilières de Tenet.

« Nous tenons à remercier nos actionnaires pour leur patience pendant que le processus de révision du Prospectus suit son cours », a commenté le PDG de Tenet, Johnson Joseph. « En bout de ligne, toutes les personnes impliquées dans le processus veulent la même chose, et c'est de s'assurer que les investisseurs disposent de toutes les informations dont ils ont besoin pour prendre une décision éclairée quant aux mérites d'investir dans la Société, et je n'ai aucun doute que nous pourrons y arriver. En attendant, nous prenons d'autres mesures à notre disposition pour nous assurer d'avoir le capital nécessaire pour continuer à exécuter notre plan d'affaires ».

Changements et ajout au conseil d'administration

Tenet aimerait également annoncer que Mme Carol Penhale a été nommée présidente du conseil d'administration de la Société en décembre 2022. Mme Penhale a rejoint le conseil d'administration de la Société en août 2022 en tant que présidente de son comité de gouvernance, un rôle qu'elle continuera d'occuper en plus de son nouveau rôle de présidente du conseil. Mme Penhale a déclaré : « Je suis ravie d'aider Tenet, la haute direction et son conseil d'administration en tant que président avec les opportunités et les défis qui existent pour la Société et ses actionnaires à mesure que nous progressons en 2023 ».

Tenet est également heureuse d'annoncer la nomination de M. Paul Gibbons à son conseil d'administration. M. Gibbons est un ancien associé de Deloitte avec plus de 35 ans d'expérience au service d'entités publiques et réglementées, notamment l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada, RBC Gestion mondiale d'actifs et la Corporation Financière Mackenzie. Il a créé et établi la pratique de mesure de la performance de Deloitte Canada en 1995 et a été le chef d'entreprise de la pratique des services financiers de Deloitte à Toronto de 2008 à 2014. L'expertise de M. Gibbons en matière de contrôles financiers et internes, de conformité réglementaire et de la supervision d'investissements viendra bien complémenter le conseil d'administration actuel de la Société. À compter du 1er avril 2023, M. Gibbons succèdera à M. Dylan Tinker en tant que président du comité d'audit de Tenet, un rôle occupé par M. Tinker depuis août 2022. M. Tinker reste au conseil d'administration de Tenet où il continuera à présider le comité de rémunération de la Société.

Enfin, Mme Wendy Kennish, qui a rejoint l'équipe de haute direction de la Société en septembre 2022 en tant que directrice juridique et secrétaire générale, a subséquemment été promue au poste de chef des affaires juridiques et secrétaire générale. Mme Kennish a plus de 20 ans d'expérience à œuvrer avec des entreprises privées et publiques, et a travaillé avec des conseils d'administration et fourni de nombreux conseils sur la divulgation publique et la gouvernance d'entreprise. Avant de se joindre à Tenet, en plus de son expérience dans les sociétés publiques et privées, Mme Kennish a passé deux ans en tant que conseillère juridique principale au sein du service des finances corporative de la CVMO, où elle a supervisé et assuré le respect de la législation ontarienne sur les valeurs mobilières par les sociétés publiques.

À propos du Groupe Tenet Fintech Inc. :

Le Groupe Tenet Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine de l'intelligence artificielle et des technologies financières (Fintech). Toutes les références à Tenet dans ce communiqué de presse, sauf indication explicite, incluent Tenet et toutes ses filiales. Les filiales de Tenet fournissent divers services analytiques et d'intelligence artificielle aux entreprises et aux institutions financières par l'entremise de divers Business Hubs™ pour créer un écosystème global où l'analyse de données et l'intelligence artificielle sont utilisées pour créer des opportunités d'affaire et faciliter des transactions B2B entre les membres de l'écosystème. Pour plus d'informations : http://www.Tenetfintechgroup.com.

Déclarations prospectives :

Certaines déclarations incluses dans ce communiqué de presse constituent des « déclarations prospectives » en vertu de la législation canadienne sur les valeurs mobilières, y compris des déclarations basées sur l'évaluation et les hypothèses de la direction et des informations accessibles au public concernant Tenet. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Tenet prévient que ses hypothèses pourraient ne pas se matérialiser et que les conditions économiques actuelles rendent ces hypothèses, bien que raisonnables au moment où elles ont été formulées, sujettes à une plus grande incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de termes tels que « croit », « s'attend à », « anticipe », « suppose », « perspective », « planifie », « cible » ou d'autres mots similaires.

Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures et impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels de Tenet soient sensiblement différents des perspectives ou des résultats, performances ou réalisations futurs sous-entendus par ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Les facteurs de risque importants qui pourraient affecter les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse incluent, mais sans s'y limiter, une société holding ayant des opérations importantes en Chine ; les conditions économiques et commerciales générales, y compris les facteurs ayant une incidence sur les activités de la Société en Chine, tels que les pandémies et le COVID-19 ; les évolutions législatives et/ou réglementaires ; Conditions financières mondiales, rapatriement de bénéfices ou transfert de fonds de la Chine vers le Canada, opérations dans des juridictions étrangères et exposition possible à la corruption, aux pots-de-vin ou à des troubles civils ; les actions des régulateurs ; les incertitudes des enquêtes, des procédures ou d'autres types de réclamations et de litiges ; le calendrier et l'achèvement des programmes d'immobilisations ; liquidités et ressources en capital, flux de trésorerie d'exploitation négatifs et financement supplémentaire, dilution due à un financement supplémentaire ; la performance financière et le calendrier du capital ; et d'autres risques détaillés de temps à autre dans les rapports déposés par Tenet auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada. Il convient également de se référer au rapport de gestion (MD&A) dans les rapports annuels et intermédiaires de Tenet, la notice annuelle, déposé auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et disponible sur le site Web de Tenet, pour une description des principaux facteurs de risque liés à Tenet.

Les déclarations prospectives reflètent les informations à la date à laquelle elles sont faites. Tenet n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives pour refléter des événements futurs, des changements de circonstances ou des changements de croyances, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Dans le cas où Tenet met à jour une déclaration prospective, aucune déduction ne doit être faite que Tenet fera des mises à jour supplémentaires en ce qui concerne cette déclaration, des questions connexes ou toute autre déclaration prospective.

Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

