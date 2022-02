Tenet fournit une mise à jour opérationnelle pendant les vacances du Nouvel An chinois

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 4 février 2022) - Le Groupe Tenet Fintech Inc. (CSE: PKK) (OTC PINK: PKKFF) (« Tenet » ou la « Société »), une société fournisseur de services Fintech et gestionnaire du Business Hub™, a fourni aujourd'hui une brève mise à jour sur certains segments de ses opérations chinoises pendant que le pays fait une pause pour célébrer le Nouvel An chinois.

Pour chaque segment opérationnel, la Société a également fourni la connexion du segment à l'écosystème Business Hub ™ et son importance pour la vision à long terme de Tenet.

CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT (BIEN DE CONSOMMATION)

Contexte et résumé de la mise à jour :

Après avoir initialement introduit ses services au sommet de la chaîne d'approvisionnement (transactions entre les usines et les fournisseurs de matières premières), la Société a systématiquement fait son chemin vers le bas de la chaîne d'approvisionnement (transactions entre les distributeurs en gros et les détaillants) au cours des deux dernières années où le les transactions qu'il facilite génèrent de meilleures marges de profit. Grâce à des programmes d'avances de fonds pour les fournisseurs et les détaillants de JD.COM, des programmes de financement pour les influenceurs des médias sociaux et d'autres programmes visant à fournir des liquidités en temps opportun à des milliers de détaillants et de distributeurs, le nom de Tenet a lentement commencé à circuler parmi certaines organisations de premier plan en 2021 lorsqu'il vient à la distribution des biens de consommation où les services de la Société sont offerts. Malgré le ralentissement économique attendu en raison de la persistance de la pandémie de COVID-19, des distributeurs tels que Xiamen Guangzhui Ltd. (« XGL ») ont en fait vu une augmentation significative de leur activité en 2021, qu'ils attribuent à leur affiliation au Business Hub™. En tirant parti du Business Hub™ pour surmonter ses problèmes de trésorerie et de liquidité, les affaires de XGL ont connu une croissance telle qu'en 2021, elle a pu obtenir des droits de distribution exclusifs du fabricant de boissons énergisantes Red Bull chez PetroChina et Sinopec dans plusieurs provinces chinoises. L'exemple de XGL est l'un des nombreux cas où le Business Hub™ a été reconnu pour avoir un impact concret sur les opérations des membres de l'écosystème.

Alors que de nouveaux clients ont été régulièrement ajoutés aux programmes de financement des détaillants et des distributeurs tout au long de l'année, y compris un grand nombre des plus de 250 000 clients de détail du distributeur d'aliments emballés Beijing Jingying Corporate Management Ltd., Tenet a constaté une augmentation marquée des inscriptions au programme au cours de la 2e partie de l'année. La société attribue cela à sa première année de participation aux trois plus grands festivals de magasinage en Chine, à savoir « 618 » (en juin), Single's Day (en novembre) et Couples' Day (en décembre). Ces événements ont non seulement contribué de manière significative aux revenus de la Société en 2021, mais ont également permis à Tenet de présenter ses offres à un certain nombre de nouveaux clients et de relancer son partenariat avec le fournisseur de logiciels de commerce électronique ShopEx.

Connexion au Business Hub™ :

Les clients de la chaîne d'approvisionnement des biens de consommation accèdent au Business Hub™ via la plateforme Gold River.

Perspectives à long terme :

Le segment de la chaîne d'approvisionnement des biens de consommation a désormais remplacé le segment de la chaîne d'approvisionnement des matières premières en tant que principal contributeur aux revenus de la Société. Tenet prévoit que son chiffre d'affaires de 2021 triplera en 2022 et que le segment des biens de consommation devrait à nouveau mener ses activités en Chine tout au long de 2022. Alors que d'autres segments opérationnels tels que l'assurance et les technologies propres pourraient éventuellement l'éclipser en termes de revenus, l'offre du segment de la chaîne d'approvisionnement de biens de consommation continuera de jouer un rôle majeur dans les plans à long terme de Tenet car il sera le principal segment de connexion entre le Hub chinois de la Société et ses Hubs dans d'autres pays et régions du monde.

CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT (MATIÈRES PREMIÈRES)

Contexte et résumé de la mise à jour :

Bien que Tenet mette stratégiquement davantage l'accent sur les transactions de la chaîne d'approvisionnement des biens de consommation entre les distributeurs et les détaillants, la Société a estimé qu'il était important de continuer à faciliter certaines transactions de la chaîne d'approvisionnement en matières premières, en particulier celles dans les secteurs qui apporteraient des avantages collatéraux à la Société tels que l'industrie de l'acier. Tenet a lancé sa plateforme Link-Steel en 2e partie de 2021 pour répondre aux besoins de l'industrie de l'acier. La plateforme permet aux petits et grands négociants en acier (l'acier étant l'une des commodités les plus transigés en Chine), aux usines et aux contracteurs d'acheter, de vendre et d'échanger de l'acier, tout en organisant le financement, l'expédition et l'entreposage des commandes. La plateforme a été rapidement adoptée par l'industrie et, au début de 2022, a attiré l'un des plus grands négociants en acier du pays, le Groupe Chen Hua, qui non seulement négocie sur la plateforme, mais accorde également du crédit pouvant atteindre 200 millions de yuans (environ 40 millions de dollars canadiens) aux membres qualifiés. Contrairement aux transactions de la chaîne d'approvisionnement en matières premières du passé (en 2019 et 2020) où l'expédition et l'entreposage étaient externalisés via un sous-traitant de services et d'applications, les services d'expédition et d'entreposage associés aux transactions facilitées via la plateforme Link-Steel sont traités via la plateforme Gold River de Tenet. Cela crée des opportunités de générer des revenus et des marges intéressantes à partir de l'expédition et du transport des matériaux vendus (plus d'informations à ce sujet dans la section Automobile/Transport ci-dessous).

Connexion au Business Hub™ :

Les clients de la chaîne d'approvisionnement en matières premières accèdent au Business Hub™ via la plateforme Link-Steel (pour les acteurs de l'industrie de l'acier) ou via la plateforme Gold River (pour les matériaux autre que l'acier).

Perspectives à long terme :

Tenet a commencé à desservir les fournisseurs de matières premières et les usines dans le but d'éventuellement atteindre les distributeurs et les détaillants au bas de la chaîne d'approvisionnement. Mais la Société pense qu'il y a plus d'avantages à continuer à servir l'industrie qu'à simplement l'utiliser pour acquérir des clients en aval. Avec des services collatéraux offrant désormais des opportunités de revenus avec de meilleures marges de profit et des clients de premier plan tels que le Groupe Chen Hua rejoignant l'écosystème, ce segment joue désormais un rôle complémentaire important dans l'offre de l'écosystème. Cela permettra également à Tenet de garder le pouls de l'activité macroéconomique du pays, ce qui devrait être un aspect important de la phase de monétisation des données du plan d'affaires de la Société.

ASSURANCE

Contexte et résumé de la mise à jour :

Tenet est entré dans l'industrie de l'assurance chinois en 2021 grâce à l'acquisition d'actifs comprenant la plateforme de gestion et de courtage de produits d'assurance Heartbeat. Les courtiers d'assurance chinois avaient jusqu'au 1er février 2022 pour se conformer à la réglementation qui les obligeait à disposer de systèmes leur permettant de partager des données avec les compagnies d'assurance du pays et directement liés à celles-ci. Heartbeat est actuellement lié aux principales compagnies d'assurance chinoises, notamment Ping An Insurance (Group) Ltd., China Life Property & Casualty Insurance Company Ltd., The People's Insurance Company (Group) of China Ltd., et Bank of China Insurance Company Ltd. Cela place Tenet en excellente position pour jouer un rôle dans la distribution de produits d'assurance dans tout le pays. Au début de 2022, alors que la nouvelle réglementation entrait en vigueur, la Société disposait d'équipes de vente d'assurances dans 20 provinces de Chine, tirant parti des partenariats avec eHi Auto Services Ltd. et la plateforme de commerce de véhicules d'occasion YouCKU.

Connexion au Business Hub™ :

La plateforme Heartbeat exploite les capacités d'analyse et d'intelligence artificielle du Business Hub™ pour suggérer les bons produits d'assurance aux acheteurs potentiels d'assurance ou aider à concevoir des produits personnalisés en fonction des besoins des clients.

Perspectives à long terme :

L'industrie chinoise de l'assurance est la deuxième plus importante au monde, juste derrière l'industrie américaine de l'assurance. Et avec considérant le fait que l'assurance joue potentiellement un rôle dans pratiquement tous les secteurs industriels B2B, ce segment a le potentiel de représenter le plus grand pourcentage des revenus chinois de Tenet à long terme.

AUTOMOBILE/TRANSPORT

Contexte et résumé de la mise à jour :

L'incursion de Tenet dans le segment de l'automobile et des transports comporte deux aspects différents. Le premier a un lien direct avec son implication dans le secteur de l'assurance. Ses partenariats avec eHi Auto Services et YouCKU visent en grande partie à distribuer des produits d'assurance destinés à l'industrie automobile. Le second est lié aux activités de la Société dans l'industrie de la chaîne d'approvisionnement, en particulier la distribution de biens dans la chaîne d'approvisionnement. Le transport de marchandises est une activité extrêmement fragmentée en Chine où la grande majorité des chauffeurs de camion sont des travailleurs autonomes indépendants possédant leur propre camion ou leur propre flotte. Étant donné que chaque transaction de la chaîne d'approvisionnement facilitée par le Business Hub™ créera généralement une opportunité d'expédition, la Société a vu une opportunité d'attirer ces chauffeurs de camion indépendants dans son écosystème et de leur fournir des opportunités d'affaires régulières et prévisibles. Tenet prévoit lancer une plateforme « de type Uber » pour les chauffeurs de camion au deuxième trimestre 2022 afin de leur donner accès aux opportunités d'expédition générées par les transactions facilitées par le Business Hub™.

Connexion au Business Hub™ :

Les participants de l'industrie automobile accèdent au Business Hub™ via la plateforme Heartbeat, tandis que les participants de l'industrie du transport y accéderont via une nouvelle plateforme qui sera lancée au deuxième trimestre 2022.

Perspectives à long terme :

Alors que les opportunités de revenus dans l'industrie automobile devraient en grande partie être liées aux offres d'assurance facilitées par la plateforme Heartbeat et seront probablement comptabilisées comme des revenus liés à l'assurance, les opportunités de revenus dans l'industrie du transport fourniront une toute nouvelle source de revenus à Tenet. La Société cherchera éventuellement à augmenter les opportunités pour ses membres chauffeurs de camion au-delà de celles offertes dans l'écosystème Business Hub™.

ÉNERGIE (TECHNOLOGIE PROPRE)

Contexte et résumé de la mise à jour :

Nommée d'après l'engagement de la Chine de réduire ses émissions de dioxyde de carbone après 2030 et d'atteindre le statut d' « émission zéro » d'ici 2060, la plateforme i3060 Clean Tech de Tenet vise à numériser la faisabilité et le cycle de vie des projets d'énergie propre. En début 2022, la Société a commencé à travailler avec China Energy Engineering Corp. (CEEC) sur un projet pilote dans quatre villes pour installer des panneaux solaires sur les toits résidentiels et commerciaux de manière rentable. La plateforme i3060 de Tenet est utilisée pour identifier tous les toits de chaque ville où des panneaux solaires pourraient potentiellement être installés, chacun de ces toits étant identifié comme un mini-projet. La plateforme estime ensuite l'énergie potentielle à générer par chaque mini-projet et sa rentabilité potentielle avant de déterminer si le mini-projet doit être poursuivi. Le financement des projets est assuré par le Business Hub™. Tout ou une partie de l'énergie produite peut être utilisée par les propriétaires des bâtiments ou revendue au réseau électrique.

Connexion au Business Hub™ :

Les clients accèdent aux services Business Hub™ via la plateforme i3060.

Perspectives à long terme :

Compte tenu de l'engagement du tournage énergétique « vert » de la Chine et compte tenu des opportunités que cet engagement créera pour les années à venir, l'implication dans le segment des technologies propres sera au cœur de la vision à long terme de Tenet pour sa croissance en Chine. La plateforme i3060 de la Société a déjà attiré l'attention de plusieurs organisations et experts hautement respectés de l'industrie et de la principale société énergétique du pays.

Tenet cherchera à fournir une mise à jour similaire sur ses futures opérations nord-américaines dans les semaines à venir.

