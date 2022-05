Tenet nomme Jean-Philippe Gousse vice-président de la gestion des produits

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 6 mai 2022) - Le Groupe Tenet Fintech Inc. (CSE: PKK) (OTC PINK: PKKFF) (« Tenet » ou la « Société »), une société fournisseur de services Fintech et gestionnaire des Business Hubs™, a annoncé aujourd'hui que la Société a nommé Jean-Philippe Gousse, un expert en gestion de produits technologiques, au poste de vice-président de la gestion des produits.

M. Gousse rejoint Tenet avec plus de 25 ans d'expérience dans la gestion et le développement de produits dans diverses organisations technologiques allant des start-ups aux moyennes et grandes entreprises. Plus récemment, il était Directeur des services numériques et de l'engagement chez COGECO, une entreprise canadienne de télécommunications et de médias, où il dirigeait une équipe de gestionnaire de produits, de concepteurs UX/UI et de spécialistes du contenu. Auparavant, il était Chef de produit principal chez CAE, un fournisseur canadien de technologies de simulation et de modélisation avec des installations d'exploitation et de formation dans 35 pays, au service de l'industrie aérienne, des spécialistes de la santé, des fabricants d'avions et des clients de la défense. Son poste chez CAE l'a amené à travailler principalement sur la stratégie des produits pour mieux répondre aux besoins des clients et sur les feuilles de route tactiques des produits. Avant de déménager à Montréal, il a connu du succès dans le domaine de la vente à Paris, suivie de la création et de la vente de sa première entreprise, un studio de développement et design web. Il a une passion pour la conception et le développement de produits captivants et la recherche de solutions simples à des problèmes complexes.

« Jean-Philippe possède beaucoup de leadership et d'expérience dans le développement de produits technologiques dans plusieurs d'industries », a déclaré le PDG de Tenet, Johnson Joseph. « Son expertise dans la conception de produits et la mise à l'échelle pour les sociétés à forte croissance sera un atout majeur pour Tenet. Sa philosophie selon laquelle la gestion des produits est à l'intersection de la technologie, des affaires et de l'expérience client, et est au cœur du succès de toute entreprise technologique, s'aligne parfaitement avec nos objectifs stratégiques. Nous avons hâte de bénéficier de ses idées et sa contribution pour nous aider à faire en sorte que nos Hubs deviennent et continuent d'être des ressources indispensables pour les entrepreneurs de PME et les institutions financières. »

« La création de bons produits technologiques nécessite une compréhension approfondie des besoins et des défis du client », a ajouté M. Gousse. « Me joindre à Tenet est une opportunité incroyable de potentiellement changer la vie de millions d'entrepreneurs de PME. Ayant moi-même été entrepreneur, je peux certainement comprendre quels sont ces besoins et défis et j'ai hâte d'aider Tenet à redéfinir ce que signifie être une PME. »

À propos du Groupe Tenet Fintech Inc. :

Le Groupe Tenet Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine de l'intelligence artificielle et des technologies financières (Fintech). Toutes les références à Tenet dans ce communiqué de presse, sauf indication explicite, incluent Tenet et toutes ses filiales. Les filiales de Tenet fournissent divers services analytiques et d'intelligence artificielle aux entreprises et aux institutions financières par l'entremise de divers Business Hubs™ pour créer un écosystème global où l'analyse de données et l'intelligence artificielle sont utilisées pour créer des opportunités d'affaire et faciliter des transactions B2B entre les membres de l'écosystème. Pour plus d'informations : http://www.Tenetfintechgroup.com

