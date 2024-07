Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 22 juillet 2024) - Le Groupe Tenet Fintech Inc. (CSE: PKK) (OTC Pink: PKKFF) (« Tenet » ou la « Société »), un fournisseur novateur de services analytiques ainsi que propriétaire et opérateur du Cubeler® Business Hub, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu une facilité de crédit pouvant aller jusqu'à 5 000 000 $ auprès de Petiana Capital Inc. (« PCI ») et a mis fin à son placement privé d'unités de débentures convertibles et de bons de souscription par lequel la Société cherchait à lever 5 000 000 $ supplémentaires ( le « Financement »).

L'accord de facilité de crédit entre Tenet et PCI permet à Tenet de prélever jusqu'à 5 000 000 $ sur une période de douze mois en envoyant des avis de prélèvement à PCI (la « Facilité de crédit »). Aucun avis de prélèvement ne peut excéder 500 000 $ et il doit y avoir au moins cinq jours ouvrables entre chaque avis de prélèvement. Tenet paiera à PCI des intérêts au taux annuel de 10% sur tout montant tiré de la Facilité de crédit et aura jusqu'à vingt-quatre mois à compter de la date de l'avis de prélèvement pour rembourser le montant avancé par PCI. Pour chaque dollar avancé par PCI selon les termes de l'accord, PCI recevra un bon de souscription pour acheter une action ordinaire de Tenet au prix le plus élevé entre 0,25 $ et le prix qui représente une prime de 25% par rapport au cours de l'action de Tenet au moment de l'émission de l'avis de prélèvement. La Facilité de crédit est garantie par des actifs appartenant à un groupe d'actionnaires de Tenet dans le cadre d'un accord de garantie distinct entre PCI et les actionnaires.

La Société prévoit d'utiliser les fonds dont elle dispose grâce à la Facilité de crédit pour : 1) faire la promotion du Business Hub suite au lancement de ses modules de réseautage et de publicité, ce qui rendra davantage de données disponibles pour l'offre d'indices industriels ie-Pulse ; 2) compléter la plateforme ie-Pulse ; et 3) lancer la campagne marketing d'ie-Pulse pour vendre les premiers forfaits de données soit à la fin du troisième trimestre ou au début du quatrième trimestre.

« Nous ne pourrions être plus enthousiasmés par l'annonce d'aujourd'hui », a commenté Johnson Joseph, PDG de Tenet. « Ce n'est pas un secret pour personne que les capitaux ont été difficiles à trouver ces derniers temps pour les entreprises de petite capitalisation dans le secteur technologique. Nous travaillions sur un Financement qui, une fois clôturé, aurait amené la Société à potentiellement émettre 33,3 millions d'actions et 33,3 millions de bons de souscription supplémentaires. Avoir accès au même montant de capital en n'ayant potentiellement qu'à émettre 5 millions de bons de souscription est une grande victoire pour la Société et ses actionnaires. Avec cette facilité en place et la fin du Financement, nous sommes désormais en mesure de compléter nos prévisions pour 2024 et 2025 et d'activer notre plan tant attendu de communication avec les investisseurs, qui comprendra le dévoilement de notre nouveau site Internet dans les semaines à venir. Nous pouvons enfin nous concentrer entièrement sur la vente de nos premiers forfaits de données au Canada au cours de la deuxième moitié de cette année et créer de la valeur pour nos actionnaires. »

À propos du Groupe Tenet Fintech Inc. :

Le Groupe Tenet Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine de l'intelligence artificielle et des technologies financières (Fintech). Toutes les références à Tenet dans ce communiqué de presse, sauf indication explicite, incluent Tenet et toutes ses filiales. Les filiales de Tenet proposent divers produits et services d'analyse et basés sur l'IA aux entreprises, aux professionnels des marchés de capitaux, aux agences gouvernementales et aux institutions financières, via ou en exploitant les données collectées par le Cubeler® Business Hub, un écosystème global où l'analyse de données et l'intelligence artificielle sont utilisées pour créer des opportunités d'affaire et faciliter des transactions B2B entre les membres de l'écosystème. Pour plus d'informations : https://www.tenetfintech.com/

Pour toute information, veuillez contacter :

Déclarations prospectives :

Certaines déclarations incluses dans ce communiqué de presse constituent des « déclarations prospectives » en vertu de la loi canadienne sur les valeurs mobilières, y compris les déclarations concernant les opérations et les investissements futurs de et dans la Société et toute déclaration basée sur l'évaluation et les hypothèses de la direction et des informations accessibles au public concernant la Société. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. La Société prévient que ses plans et hypothèses pourraient ne pas se matérialiser et que les conditions économiques actuelles rendent ces hypothèses, bien que raisonnables au moment où elles ont été formulées, sujettes à une plus grande incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de termes tels que « croit », « s'attend à », « anticipe », « suppose », « perspective », « planifie », « cible » ou d'autres mots similaires. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures et impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels de la Société soient sensiblement différents des perspectives ou des résultats, performances ou réalisations futurs sous-entendus par ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Les facteurs de risque importants qui pourraient affecter les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comprennent, mais sans s'y limiter, une société holding ayant des activités importantes en Chine ; les conditions économiques et commerciales générales, y compris les facteurs ayant une incidence sur les activités de la Société en Chine, tels que les pandémies (ex. : COVID-19) ; les évolutions législatives et/ou réglementaires ; les conditions financières mondiales, le rapatriement des bénéfices ou le transfert de fonds de la Chine au Canada, les opérations dans des juridictions étrangères et l'exposition possible à la corruption, aux pots-de-vin ou aux troubles civils ; les actions des régulateurs ; les incertitudes des enquêtes, des procédures ou d'autres types de réclamations et de litiges ; le calendrier et l'achèvement des programmes d'immobilisations ; liquidités et ressources en capital, flux de trésorerie d'exploitation négatifs et financement supplémentaire, dilution due à un financement supplémentaire ; performance financière et échéancier du capital ; et d'autres risques détaillés de temps à autre dans les rapports déposés par la Société auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada, aux États-Unis ou dans d'autres juridictions. Nous renvoyons les investisseurs potentiels à la section « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de la Société. Le lecteur est prié d'examiner attentivement ces risques et incertitudes et de ne pas se fier indûment aux informations prospectives.

Les déclarations prospectives reflètent les informations à la date à laquelle elles sont faites. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives pour refléter des événements futurs, des changements de circonstances ou des changements de croyances, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Dans le cas où la Société mettrait à jour une déclaration prospective, aucune déduction ne devrait être faite que la Société fera des mises à jour supplémentaires en ce qui concerne cette déclaration, des questions connexes ou toute autre déclaration prospective.

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/217268